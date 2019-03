La Atención Primaria en Castilla y León pierde más de 60 docentes para formar mir en diez años

Selene Molano: «El sueldo y el contrato de una semana en Irlanda nos permitiría vivir aquí un mes»

Selene Molano. :: / RICARDO ORDÓÑEZ

Selene Molano es residente de segundo año y se está especializando en el centro de salud de Los Comuneros en Burgos en Medicina de Familia y Comunitaria de la mano del doctor Ángel Matía. A sus 29 años tiene muy claro «que si la oferta laboral no es buena, tanto económicamente como laboralmente, que te den un cupo de pacientes y no te anden cambiando de centro y, sobre todo, estabilidad en el empleo, es lo que más valoramos. Si no, me iré a otra comunidad o al extranjero. No tengo ningún problema en irme fuera».

Selene, burgalesa de nacimiento, realizó la carrera en Salamanca y la especialización en su tierra. «Prefiero estar en Burgos donde tengo familia y a mis amigos; pero de no lograr trabajo aquí ya me iría a una ciudad grande como Madrid o Santander. Viví hace años un par de ellos en Irlanda por lo que el inglés no es ningún problema para mí ni el estar fuera de casa», explica. Y añade que las ofertas externas «son magníficas. En un congreso nos dieron panfletos con las condiciones laborales posibles, concretamente en Irlanda. Puedes trabajar solo una semana, cuatro días de guardia –que pagan a 200 euros la hora– y con ello vivir el resto del mes en España mejor que con el sueldo de aquí. Hay contratos de lo más variable con tal de que vayas y te garantizan cupo de pacientes. Aquí hay poca cosa y mucha precarieadd laboral», insiste. Selene optó por medicina familiar por pura vocación. «Hay gente que la elige por falta de opciones con el número que saca pero no es mi caso. A mí es la que más me ha gustado siempre y no necesariamente en la ciudad, me gustan mucho las zonas rurales. Cuando empezamos no sabíamos las salidas que tiene esta especialidad que también es para Urgencias y otras. A mí también me gusta el SUAP (urgencias de Primaria».

Selene destaca que «tanto yo como mis compañeros pensamos que, después de tanto sacrificio –seis años de carrera, otro para sacar el examen Mir y cuatro o cinco de especialidad– la recompensa llegaría cuando acabemos con un trabajo estable, con pacientes –sin cambios– con los que poder ejercer la medicina de Familia y Comunitaria y no parece posible».