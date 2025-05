Las asociaciones de vecinos denuncian la «opacidad» en las listas de espera sanitarias

E. N. Martes, 27 de mayo 2025, 11:47 Comenta Compartir

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal) denunció este martes la «opacidad» y externalización en las listas de espera sanitarias, tras comprobar que, «prácticamente a diario», se licita y concierta con la sanidad privada servicios asistenciales, desde pruebas diagnósticas a intervenciones de todo tipo, por valor de millones de euros. Pese a ello, lamentaron que las listas de espera parece que no terminan «nunca», lo que obligar a volver a concertar «una y otra vez».

«Siempre se dijo que las listas de espera nacieron dentro del propio sistema, para hacer las famosas peonadas. Maquiavélico y tremendamente egoísta tanto quien las generaban, como quien/es las permitían y continúan permitiéndolo, ahora en la mayoría de los casos para externalizar y regalar el dinero del contribuyente a la sanidad privada», aseveró en un comunicado.

Cavecal criticó que la Consejería de Sanidad ni las gerencias ni los propios ciudadanos conocen el alcance real de la situación de las listas de espera. «El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, puede reconocer que no haya un mejor aprovechamiento de la jornada laboral ordinaria, para poder reducir las listas de espera pero los ciudadanos se preguntan si existen controles del cumplimiento de jornada, actividad y agenda del personal que desarrolla actividad sanitaria o no sanitaria en ambos niveles asistenciales. Y en el caso de que exista incumplimiento cuáles son las medidas que se han venido adoptando, dado que parece no han sido nada o muy poco eficaces», añadió.

Reclamaciones

Además, la Confederación demandó una adecuación de las plantillas a las necesidades reales, teniendo en cuenta población y diagnóstico de salud de la misma; contratos o nombramientos de profesionales atractivos económicamente y en tiempo; conocimiento, por parte del paciente, del tiempo que tardará en ser intervenido o se someterá a las pruebas solicitadas y mantener a los pacientes que no acepten ser intervenidos en la privada concertada, en la lista estructural.

Además, Cavecal animó a los pacientes a presentar reclamaciones en el Registro General o Ventanilla Única ante la tardanza de resolver su problema de salud con medios propios del Sistema Público de Salud.

«Aunque haya que establecer turnos de mañana, tarde y noche para el personal facultativo, mediante los cambios legales que se precisen para ello», sentenció.

