Las asociaciones forestales, «indignadas» con Mañueco por haber dejado fuera de las ayudas a los silvicultores Recuerda que son los principales gestores y custodios de los montes de la Comunidad

La Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) han trasladado su «profunda indignación» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber dejado fuera de las ayudas del Gobierno autonómico a los silvicultores, «a pesar de ser los principales gestores y custodios de los montes de la Comunidad».

«Se han previsto compensaciones para familias, agricultores, ganaderos, apicultores, autónomos y municipios -todas ellas necesarias y justas-, pero ni una sola medida específica para quienes gestionamos los montes y cuidamos de los bosques», han lamentado en concreto los forestales la carta abierta remitida al presidente de la Junta.

En la misiva recuerdan que el fuego no ha arrasado sólo árboles ya que también ha destruido el futuro de «miles de familias» que viven de la gestión forestal. «Sin apoyo específico, muchos propietarios se verán obligados al abandono, y eso significará más riesgo de incendios, más despoblación y más degradación ambiental», ha advertido la Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León.

Por este motivo, han reclamado un plan de apoyo específico que incluya compensaciones por la pérdida de arbolado y madera calcinada; ayudas urgentes para actuaciones de emergencia tras el incendio, control de la erosión y protección del suelo o cauces, y la regeneración y repoblación forestal, y financiación para reparar infraestructuras básicas como caminos, cortafuegos, depósitos de agua y cerramientos.

Las asociaciones forestales reclaman «con la misma agilidad mostrada en otras subvenciones con motivo de estos incendios» una dotación suficiente de las líneas de ayuda forestal ya existentes, como la de prevención de daños a los bosques, la de silvopastoreo como herramienta de gestión del combustible y la de restauración tras catástrofes naturales. «Estas líneas existen, pero si no cuentan con recursos adecuados son totalmente ineficaces», asegura FAFCYLE.

«Los silvicultores no pedimos privilegios ni limosnas, pedimos justicia y coherencia. Sin un apoyo decidido a quienes gestionamos los bosques, no habrá recuperación real ni futuro para nuestro patrimonio natural», ha advertido FAFCYLE. «Defender a los silvicultores es defender el patrimonio natural de toda la sociedad», concluyen en la carta abierta a Fernández Mañueco.