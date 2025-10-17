El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:39

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta alimentaria detectada por la Comunidad de Madrid por la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera.

La empresa ha comunicado la incidenca a las autoridades cometentes y estos son los datos del producto:

- Nombre: Queso de Cabra Moho Blanco.

- Marca: Suerte Ampanera.

- Número de lote: 2509262.

- Fecha de caducidad: 10/12/2025.

- Peso de unidad: 450 g.

- Temperatura: refrigerado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a

