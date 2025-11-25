El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno opta por la salmantina Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado
Coches cubiertos de nieve en la localidad palentina de Aguilar de Campoo el pasado viernes. Nuria Estalayo

Activada la alerta por nieve en el norte de Castilla y León

La acumulación puede llegar a cinco centímetros de espesor a partir de los 1.200 metros de altitud

E. N.

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este martes avisos amarillos en el norte de las provincias de León, Palencia y Burgos por nieve que podría dejar cinco centímetros de espesor a partir de los 1.200 metros de altitud.

Según revela la previsión de la Aemet, consultada por Ical, los avisos permanecerán activos durante toda la jornada de este martes en la Cordillera Cantábrica de las tres provincias del norte castellano y leonés.

La nieve llega acompañada de una bajada generalizada de temperaturas en toda la comunidad que ya ha dejado, esta pasada madrugada, termómetros bajo cero en distintos puntos de Castilla y León.

En concreto, el más frío ha sido la estación de esquí de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, que registró -3,8 grados bajo cero a las 7.30 horas, misma hora en que la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, marcó 3,1 grados bajo cero.

Además, completan la nómina de las cinco temperaturas más bajas de la xomunidad las localidades de Cubillas de Rueda (León), que registró -2,5 grados a las 7:00 horas; Velilla del Río Carrión (Palencia), con dos grados bajo cero a las 2:20 horas de este martes, y Cervera de Pisuerga (Palencia), donde se alcanzó -1,5 grados a las 5:30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  5. 5

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  6. 6 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  7. 7 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión
  10. 10 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Activada la alerta por nieve en el norte de Castilla y León

Activada la alerta por nieve en el norte de Castilla y León