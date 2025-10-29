Casi 85.000 familias monoparentales dependen de madres que salen adelante «sin más apoyo»

E. N. Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Un total de 106.700 familias monoparentales viven en Castilla y León, de las cuales el 79% (84.400) están encabezadas por una mujer, madres que «sacan adelante» sus hogares «sin más apoyo que sus propios recursos», y un 21% por un hombre (22.300). La comunidad concentra así el 5% de las familias monoparentales en España.

Un informe de Fundación Adecco indica que la inestabilidad laboral en familias monoparentales incrementa el riesgo de pobreza intergeneracional, y recalca que el 55% de las madres en solitario afronta dificultades para asumir los gastos en educación. Este porcentaje se ha incrementado en 12,5 puntos desde 2023, cuando alcanzó un 40,6%.

El informe recuerda que según el indicador Arope, que combina riesgo de pobreza, privación material severa y baja intensidad de empleo en el hogar, en el último año se ha registrado una mejora de este índice, descendiendo del 26,5 al 25,8%. En el caso de las familias monoparentales el descenso ha sido similar, pasando del 52,7 al 50,3%. Sin embargo, estas familias siguen registrando niveles de vulnerabilidad que duplican la media nacional, lo que evidencia su especial exposición a la pobreza y la exclusión social.

Adecco explica que detrás de esta dificultad subyace un factor determinante: mayores barreras de las mujeres al frente de familias monoparentales para acceder y consolidarse en el mercado laboral. Esto «favorece» que su desempleo tienda a cronificarse y que, cuando logran incorporarse, lo hagan en empleos «poco sostenibles; trabajos que, si bien permiten una inserción inicial, no garantizan las condiciones para la autonomía económica, la estabilidad ni la inclusión social a largo plazo».

«Las dificultades laborales en los hogares monoparentales, sustentados por un único ingreso, se ven agravadas por el encarecimiento del coste de vida y la sobrecarga de cuidados. Esta combinación limita tanto los recursos económicos como el tiempo para acompañar a los hijos, convirtiendo la educación en un gasto difícil de asumir y debilitando el principal motor de movilidad social. Así, la pobreza puede transmitirse de una generación a otra, lo que refuerza la necesidad de garantizar un empleo digno, estable y compatible con el cuidado, como herramienta clave para frenar la pobreza heredada y asegurar un futuro próspero para las nuevas generaciones.», subraya Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.

Discriminación

El informe explica que casi la mitad de las mujeres (48,6%) declara haber experimentado discriminación en procesos de selección cuando expone su condición de madre en solitario, porcentaje que se incrementa hasta el 55% en el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, como recoge Ical.

Asimismo, el 72,8% de las madres solas ha tenido que rechazar un empleo por no poder conciliar, debido a horarios incompatibles con su situación (63,2%), el coste inasumible de cuidados (49,9%) o a la falta de red de apoyo (38,9%). La presión económica explica que el 84% aceptaría un puesto de trabajo por debajo de su cualificación y que el 45% estaría dispuesta a aceptar un empleo en la economía sumergida o irregular, ante la urgencia de ingresos económicos.

«Con este análisis queremos visibilizar las barreras que afrontan las mujeres al frente de familias monoparentales a lo largo de su itinerario laboral, desde un enfoque constructivo y compartido. Superarlas es una responsabilidad conjunta que implica a las instituciones públicas, a las empresas y a las propias profesionales. Debemos avanzar hacia un modelo de flexiseguridad equilibrado, que permita a las mujeres desarrollar su carrera sin penalizaciones por su condición familiar y que, al mismo tiempo, ofrezca a las empresas -grandes y pequeñas- el marco necesario para conformar equipos diversos y competitivos», explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.