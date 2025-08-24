El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Homenaje este domingo en Aranda de Duero de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero a Iván Meléndez, el joven corredor fallecido el sábado. El Norte

La Vuelta Junior a la Ribera rinde homenaje a Iván Meléndez, el joven corredor fallecido

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón, se han dado cita este domingo en Aranda de Duero para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos

E. N.

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:58

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida en la jornada del sábado, rindió este domingo en Aranda de Duero un homenaje a Iván Meléndez Luque, el corredor del Tenerife Cabberty que falleció mientras disputaba la segunda etapa de la ronda ribereña.

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón de esta novena edición, una amplia representación del colectivo ciclista, integrantes del nutrido dispositivo de seguridad que ha trabajado durante toda la cita, autoridades y muchos ciudadanos a título particular se dieron cita en la plaza de la Hispanidad de Aranda para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos del deportista. La organización de la carrera destacó que se trata de una ubicación «especialmente significativa», ya que allí estaba previsto que concluyera este domingo al mediodía la Vuelta.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Belén Esteban, señaló que el ciclismo ha mostrado su cara «más cruel» al señalar que hoy duele la ausencia de Iván. «Hoy (en referencia a este domingo) queremos reunirnos en su memoria y, a partir de ahora, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista», añadió.

