El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que la prueba estaba parada tras ocurrir la caída múltiple. Vuelta Ciclista Junio a la Ribera del Duero

Muere un corredor de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

El percance en el que se han visto implicados varios corredores ha tenido lugar en el cruce de la N-234 entrando a El Amogable

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:56

Un joven corredor participante de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado 23 de agosto mientras participaba en la prueba.

Laorganización de la competición ha comunidado que el joven ha fallecido tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, según informa BURGOSconecta.

Esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa. El accidente ha tenido lugar en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, un gran enclave forestal ubicado dentro de Pinar Grande, en la provincia de Soria.

Según han informado a este medio algunos testigos, el joven era de Tenerife y ha fallecido en el camino al hospital, mientras era trasladado por los servicios sanitarios.

Finalmente, la Dirección de Carrera ha confirmado la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se ha dirigido agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  3. 3

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  4. 4

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  5. 5

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  6. 6 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  7. 7

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  8. 8 Listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios
  9. 9 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere un corredor de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero

Muere un corredor de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero