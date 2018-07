SONORAMA Sonorama servirá más de 50 referencias de vinos de Ribera del Duero Brindis director Sonorama, Javier Ajenjo, cantante de Staytons y presidente de Ribera del Duero. / El Norte El festival hará público el lunes una confirmación estrella «difícil de imaginar» SUSANA GUTIÉRREZ ARANDA DE DUERO Martes, 17 julio 2018, 15:59

Se trata del festival con mayor presencia de vinos y el que cuenta con el número más alto de referencias. El maridaje entre Sonorama y Ribera del Duero ha conseguido romper tópicos y, además, hacer que el vino de esta Denominación de Origen sea el preferido del público joven, según ha detallado el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual.

La carta de vinos del festival la conformarán más de 50 referencias, procedentes de diferentes bodegas, que estarán disponibles en los dos Wine Bar habilitados durante el festival, uno situado en la zona del recinto y otro en la zona VIP. Se contará con variedad de categorías desde rosados, tintos jóvenes, crianzas, reservas, hasta vinos con otros tiempos de crianza en barrica. Todos ellos disponibles con precios muy asequibles y servidos en copa y a la temperatura óptima.

El presidente de Ribera ha destacado que durante los once años de unión de música y vino se han «roto con todos los tópicos y prejuicios, demostrando que el vino gusta a todos y que se puede disfrutar en todo tipo de contextos, sin necesidad de una formación o sabiduría especial, sino como algo sano y divertido». En esta línea, ha recordado que Ribera del Duero fue la primera D.O en apostar por este evento como fórmula de acercamiento al público joven «hablando su idioma y pisando su terreno». Pasados los años, «los hechos y datos demuestran que no estábamos equivocados, siendo en la actualidad el vino preferido por los jóvenes españoles, y donde Sonorama Ribera es un absoluto referente de enoturismo y creatividad», ha insistido.

El año pasado se llegaron a consumir dentro del recinto del festival más de 20.000 botellas procedentes de bodega de Ribera del Duero, teniendo que reponer las referencias debido a la demanda por parte del público. El apoyo de la D.O también volverá a estar presente en los conciertos #EspírituRibera, en horario de mediodía, en Plaza del Trigo. Otra de las apuestas fundamentales es el concurso Talento Ribera cuyos ganadores, los asturianos Staytons, se han presentado este martes y formarán parte del cartal.

Por otra parte, Sonorama Ribera se ha guardado para última hora un confirmación estrella. Será el próximo lunes cuando se anuncie una nombre en el cartel que afirman va a sorprender y que, según la organización del festival, no se ve en los escenarios en ese formato desde hace diez años. El director de Sonorama, Javier Ajenjo ha descartado públicamente que sea Julio Iglesias o Vetusta morla, «no os lo podéis ni imaginar», ha finalizado.