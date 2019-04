Martín-Albo: «Lo que proponemos es una política de Estado contra la despoblación» Dolores Martín-Albo, candidata de Unidas Podemos al Congreso en la provincia de Burgos. / APM Entrevista Dolores Martín-Albo, pese a que las encuestas sitúan a Unidas Podemos como la quinta fuerza en la provincia, confía en mantener un diputado por Burgos | Crear empleo de calidad en el mundo rural es una de las propuestas de su formación para frenar la despoblación AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 9 abril 2019, 09:54

Dolores Martín-Albo es la candidata de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Burgos. Es gaditana y trabaja en Zamora, se la ha acusado de 'paracaidista' y responde a ello con sus propuestas. Lleva días recorriendo la provincia de Burgos y defiende su candidatura porque «lo importante es el proyecto y a quien se defiende». Confía en mantener el escaño por Burgos conseguido en 2016.

En 2014 se inscribió en Podemos, ella es inspectora de Trabajo y Seguridad Social pero ahora quiere lograr que la mayoría social esté representada en las instituciones. Quiere lograr un empleo digno para la provincia de Burgos; como antídoto contra la despoblación, la reactivación del Tren Directo, educación contra la violencia de género y más ayudas para que el trabajo de las mujeres rurales se refleje en altas en la Seguridad Social. Defiende la integridad política de su formación frente a los problemas internos.

- La primera pregunta parece obligatoria, se la ha acusado, y será algo que puede repetirse durante la campaña electoral, de presentarse por la provincia de Burgos sin ser de la tierra. ¿Cómo encaja estas críticas y cómo se defiende de ellas?

- Es verdad que no soy de Burgos, tengo familia aquí y conozco la provincia pero no soy de aquí. He participado en las primarias para el Congreso, la circunscripción es de ámbito estatal y salí elegida para ir en el puesto número uno al Congreso. Lo que me planteo siempre es que lo importante no es tanto de dónde se es, sino qué proyectos se representan y a quién se defiende. Creo que mi trayectoria profesional y mis conocimientos pueden aportar propuestas para mejorar las condiciones de vida de todos los burgaleses y burgalesas. Por eso estoy aquí, por compromiso.

- ¿Ahora toca conocer más a fondo el territorio?

- Sí, llevo bastantes días por la provincia, conociendo los distintos pueblos donde tenemos representación en Ayuntamientos, a través de agrupaciones electorales. Mi trabajo en la Secretaría de Acción Institucional del Consejo Ciudadano Autonómico de Castilla y León, donde estoy desde el primero que se constituyó en el equipo de Pablo Fernández, me permite conocer la realidad de las distintas provincias de Castilla y León. Lo que he hecho durante este tiempo es encargarme de la relación de los distintos representantes institucionales que tenemos con el órgano del partido.

- En los territorios sin un marcado ADN nacionalista como puede ser Burgos se tiene la sensación de pasar más desapercibidos, de que sus diputados defienden menos los intereses de su tierra. ¿Es realmente así?

- Quizá los reclamos o planteamientos de los partidos con un componente nacionalista más marcado estén más circunscritos al territorio, pero no creo que debiera ser así porque la representación que se hace en el Congreso es para la implementación de políticas que defiendan a toda la ciudadanía. Es lógico que los partidos nacionalistas hagan una defensa de su territorio partiendo de su idiosincrasia pero todos los diputados representan a territorios distintos y todos tienen problemas que, muchas veces, son parecidos de unos territorios a otros.

«Nunca nos equivocamos de lado, esa integridad en política nos cuesta mucho mantenerla pero es lo que puede hacer decidir a la gente»

- Miguel Vila consiguió un diputado para Unidas Podemos por Burgos que ahora, según las últimas encuestas, se pierde. Las últimas, de hecho, situaban a Unidas Podemos como la quinta fuerza cuando en 2016 había sido la tercera. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué se ha hecho para perder la confianza de tantos burgaleses?

- En este caso, nuestra formación ha tenido problemas internos que han tenido mucho eco externo y que han podido deteriorar nuestra imagen. Lo que está claro es que Unidas Podemos siempre ha sabido con quien está y a quien representa. Hemos podido tener fallos internos en exceso, pero en cuanto a planteamientos generales, nuestro papel es claro, de defensa de la ciudadanía y la mayoría social.

- ¿Qué expectativas de votos y escaños se tienen en la provincia de Burgos?

- Tengo confianza en revalidar el escaño, creo que la gente sabe cuáles son nuestras propuestas y planteamientos y a quién defendemos. Realmente, nunca nos equivocamos de lado, esa integridad en política nos cuesta mucho mantenerla pero es lo que puede hacer decidir a la gente. La situación está muy cambiante y polarizada, se apela mucho al voto útil, yo apelo al voto necesario para que la mayoría social esté representada en el Congreso.

- ¿Cómo será la campaña electoral en la provincia?

- Vamos a hacer una campaña más de calle y contacto con la gente para hacer llegar a todos los lugares de la provincia nuestros planteamientos y propuestas en defensa de la mayoría social.

- Llevamos años hablando de igualdad, luchando contra la violencia de género pero la sociedad no da síntomas claros de avance. ¿Qué más hace falta para encontrar un entorno sin discriminación por razón de sexo?

- Esto daría para hablar horas. Algo que llevamos en nuestro programa es que hace falta un componente educacional, imprimir en la sociedad la necesidad de no tener estereotipos por razón de roles de género. Es necesario que los niños y las niñas se eduquen en igualdad para evitar que luego se adopten posturas derivadas de estereotipos de roles. Las televisiones y determinadas organizaciones, muchas veces, impregnan esto en la sociedad. Además de la educación, es necesario implementar todas las medidas necesarias para ejecutar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las violencias machistas son una lacra social.

- En una provincia eminentemente rural como es Burgos, estas diferencias se pueden observar en las pocas mujeres que aparecen como titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas. Muchas realizan su trabajo sin estar dadas de alta. ¿Cómo se combate esto?

- Por mi trabajo veo esto, a la hora de llegar a la edad de jubilación, el hombre cobra la prestación pero no la mujer. Se han adoptado medidas para intentar que las mujeres que se incorporen al trabajo lo hagan dadas de alta en la Seguridad Social pero no se ha conseguido un efecto muy positivo todavía. Es necesario seguir ahondando en ello y dar valor al trabajo de la mujer en el campo. Se van abriendo brechas pero queda mucho por hacer.

«Es necesario dar valor al trabajo de la mujer en el campo. Se van abriendo brachas pero queda mucho por hacer»

- Otro asunto en el que no se avanza si no que se retrocede es en la despoblación. En la provincia de Burgos se ve muy claramente. ¿Qué propone Unidas Podemos para frenar esta despoblación o impulsar la repoblación?

- Lo que nosotros proponemos es una política de Estado contra la despoblación. Podemos ha sido la primera fuerza política que ha evidenciado este problema. En Castilla y León hemos realizado una serie de jornadas contra la despoblación o por la repoblación. Llevamos años haciéndolas, nos reunimos con asociaciones, sindicatos y demás para erradicar este problema. Proponemos la defensa del medio rural a través de medidas necesarias como servicios básicos en igualdad de condiciones y dignos en todos los territorios, invertir en los pueblos para que haya generación de empleo. Si no hay empleo, la gente se va. Superar la brecha digital también es fundamental porque es una manera de atraer personas para que puedan reailzar su actividad laboral. Hay que recuperar la ley por una defensa de un medio rural sostenible y actualizarla a la situación actual. Política de Estado es lo necesario.

- La financiación local es otro debate, también muy antiguo, todos los territorios se quejan de lo que reciben del Estado. ¿Burgos tiene más motivos que otros territorios para quejarse?

- En cuanto a la financiación local, las políticas del PP han sido bastante nefastas para las autonomías y la financiación municipal. Lo que hay que revertir es esa situación. La administración más cercana es la que mejor conoce la situación, por lo que tiene que tener la suficiente dotación presupuestaria para llevar a cabo todas sus políticas en condiciones.

- ¿Cuáles son las necesidades que detecta en el territorio burgalés y cómo se abordarían?

- Desde el punto de vista laboral, hay que crear puestos de trabajo de calidad, hay un gran deterioro en las condiciones de trabajo. Es un área fundamental en la que hay que incidir. Erradicar las falsas contrataciones a tiempo parcial. La despoblación. Pero es que todo va unido, si no hay trabajo, se deterioran las condiciones de vida y se llega a la despoblación. Los que se van son jóvenes y se llevan su vida y su futuro. Esto es una sangría de valor, juventud y conocimiento y los estamos expulsando. Hay que atacar la despoblación creando puestos de trabajo.

«Hay que enfocar muchísima inversión pública y privada hacia la transición energética en el entorno de Garoña»

- Podemos ha pedido financiación para un Plan de Reactivación Económica para el entorno de Garoña. ¿Ese plan sobre qué ejes se asentaría?

- Lo principal es crear puestos de trabajo dignos y la principal salida es la transición energética. Enfocar muchísima inversión pública y privada hacia la transición energética. Eso es crear puestos de trabajo con mucho valor añadido.

- También ha mencionado en alguna ocasión la adecuación de la antigua AP-1 pero hay muchas más infraestructuras que quedan en el aire en la provincia, la A-73, la A,-12, el AVE, el Tren Directo, autovía en Las Merindades... ¿Cuáles son las más acuciantes?

- El Tren Directo me parece una de las infraestructuras más necesarias a recuperar porque vertebra el territorio, posibilita el transporte y favorece a las empresas. Todo lo que sea favorecer a las empresas es mantener o crear puestos de trabajo, asentar población y vertebrar socialmente el territorio.

«El Tren Directo me parece una de las infraestructuras más necesarias a recuperar porque vertebra el territorio y favorece a las empresas»

- ¿Cree que el resultado de las elecciones generales afectará a los comicios locales? En Burgos se esperan unas elecciones municipales muy atomizadas ¿hay hueco para Unidas Podemos?

- Creo que sí, por supuesto, nuestros candidatos son magníficos. Raúl lleva muchos años trabajando por Burgos. Le avala su trayectoria y cómo ha representado a Burgos. Raúl y Blanca han hecho un trabajo magnífico en defensa de la ciudad.

- ¿A pesar de esos episodios que quedan con Imagina Burgos?

- Eso es lo que me da pena, que esos hechos queden más en el recuerdo de la gente que todo lo que han trabajado. Su trabajo es intachable y me parecería muy triste que, por ese tipo de cuestiones, no se tenga en cuenta el proyecto y a quien se defiende.