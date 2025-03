Texas y Los Zigarros acompañarán a Bryan Adams en Músicos en la Naturaleza

E. N. Martes, 25 de marzo 2025, 14:27 Comenta Compartir

Texas y Los Zigarros acompañarán a Bryan Adams en el cartel de Músicos en la Naturaleza, el 7 de junio, en Hoyos del Espino (Ávila), festival para el que ya se han vendido 4.000 entradas y para el que se estima alcanzar las 10.000 localidades. Así lo anunció este martes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación del cartel y de estos dos nuevos grupos para esta edición número XVIII, que arrancará a las 21 horas con la actuación del grupo encabezado por la cantante escocesa Sharleen Eugene Spiteri, que seguirá con el plato principal de Adams, anunciado en diciembre pasado, y concluirá con la música nacional de los valencianos Los Zigarros.

El consejero argumentó que se ha adelantado casi en un mes la celebración del festival «recogiendo el sentir del territorio», con el objetivo también de «llevar cantantes tan dispares, con los que hay que concertar agendas para ir a un maravilloso lugar, pero que es lejos en destino para los artistas».

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival www.mngredos.com y en www.entradas.com al precio de 75 euros. Suárez-Quiñones destacó que el hecho de que se hayan vendido ya 4.000 entradas «pone en valor el tirón de Adams», sobre un perfil de asistentes que aún «no sabían quiénes eran los que completarían el cartel». También anunció que ya están los buses disponibles para reservar desde capitales de provincia, Madrid o Plasencia, y están disponibles en su página web. También lanzaderas desde Hoyos del Espino, desde las 17 horas, que regresarán una hora después de terminar la cita.

El aparcamiento, como en ocasiones anteriores, contará con 3.000 plazas para vehículos, con un operativo de seguridad compuesto por medio millar de personas, intervención de la Guardia Civil, Cruz Roja, el operativo de lucha contra incendios forestales, hospital de campaña y parte importante de otros servicios. «Hemos hecho un gran esfuerzo para que se pueda concentrar este cartel de primera categoría internacional», sentenció el consejero, quien añadió que el objetivo «es crear una actividad de diversión en Castilla y León y generar un foco de atracción en Gredos, donde hay gente que acude, y cada vez más, lo hace días antes y después, y vuelven en otro fecha».

Suárez-Quiñones desgranó parte de la carrera de Texas, grupo pop-rock que lleva más de 30 años de carrera musical, liderada por Sharleen Spiteri, junto con los hermanos Johnny y Gerry McElhone, Ally McErlaine (guitarrista) y el batería Stuart Keer, a los que calificó como «una delicia». Esta formación, surgida a finales de los 80, ha vendido más de 40 millones de discos en su trayectoria musical, con temas míticos que forman parte de la banda sonora de muchas generaciones. Sharleen revivirá con los aficionados a la música himnos de la talla de 'I don't want a lover', 'Say what you want' o 'The Conversation', que suman más de 200 millones de reproducciones en Spotify y una «trayectoria muy importante».

De Los Zigarros, dijo, completan un cartel que «necesariamente» debe tener «un tinte nacional», que «representa la música patria, con un estilo propio». Con un estilo propio y un directo contundente en el que se suceden temas y riffs sin tregua, sus actuaciones se han convertido en una máquina perfecta para llenar recintos y seguir sumando seguidores incondicionales. Uno de sus grandes hitos fue actuar como teloneros de The Rolling Stones en su gira 'No Filter European Tour'. «Algo quiere decir eso», esgrimió el consejero. La banda, liderada por los hermanos Tormo, cuenta con un nuevo disco: 'Directo desde Estudio Uno', también producido por Leiva, al igual que 'Acantilados', con el que alcanzaron el número uno en ventas de vinilos en España.

Cabeza de cartel

Bryan Adams (Ontario, Canadá, 1959) será el cabeza de cartel en Músicos en la Naturaleza, como se anunció en diciembre pasado. Guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo, desde que empezó su carrera profesional, hace más de cuatro décadas, Bryan Adams ha vendido más de cien millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo.

'Roll With The Punches 2025' es el título de su nueva gira, con la que está recorriendo el mundo con un gran éxito de público y crítica y con el que deleitará a sus fans en la cita abulense. Sus discos le han valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones a los Oscar, cinco a los Globos de Oro, un premio Grammy y 20 premios Juno.

Adams está considerado como uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que abarca hits de todos los tiempos. En su trayectoria ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente 'So Happy It Hurts' (nominado al Grammy), 'Pretty Woman - The Musical' o el álbum 'Classic' partes I y II. Su último álbum 'Bryan Adams Live At The Royal Albert Hall 2024' fue grabado durante tres noches en mayo de 2022 en el histórico recinto londinenses, donde interpreta sus icónicos álbumes 'Cuts Like A Knife', 'Into The Fire' y 'Waking Up The Neighbours'.

Músicos en la Naturaleza se desarrolla desde el año 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan, Rod Stewart o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop.

En estas 17 ediciones, más de 178.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona de en torno a 27 millones de euros. Es un efecto llamada hacia la naturaleza y Gredos. Suárez-Quiñones explicó que este concierto «es un ejemplo de gestión ambiental», pues «al día siguiente, en la finca no hay ni un pequeño papel, hay una labor de muchas personas que lo dejan absolutamente limpio». Además, sostuvo que el perfil de asistentes es «sensible con el medio ambiente, nadie deja colillas de cigarros, latas y papeles en el suelo». «Y si algo queda, al día siguiente no queda rastro del concierto», reiteró.

A su juicio, los objetivos de Músicos en la Naturaleza «se están cumpliendo» en estas 18 ediciones, con la «defensa de los valores del medioambiente». Todos los años, pasan tres millones de personas en los espacios naturales de Castilla y León, que posee 43 infraestructuras, como las casas del parque, más de 25.000 personas de voluntariado ambiental y 1.200 proyectos ejecutados con fondos europeos. «Celebraremos los 20 años de la Fundación Patrimonio Natural», anunció.