Prisión para otro de los implicados en el tiroteo registrado en Ávila Se trata de un hombre que se encontraba ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de la ciudad

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:47 Comenta Compartir

El titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Ávila ordenó el ingreso en el Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia) de un segundo implicado en el tiroteo que tuvo lugar el 21 de agosto en la zona sur de la ciudad, según informaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia abulense.

En concreto, se trata del varón que se encontraba ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, que ha recibido ya el alta hospitalaria.

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, resultó fallecido un varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26 años, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años respectivamente, resultaron heridos por arma blanca.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.