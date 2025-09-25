El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Pascual, durante una de sus intervenciones en las Cortes. Ical

Pedro Pascual encabezará la lista de Por Ávila en las próximas elecciones autonómicas

El procurador desembarcó en las Cortes en el año 2019

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:58

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, encabezará la lista de la formación las elecciones autonómicas que, como muy tarde, se celebrarán en marzo de 2026. El Comité Ejecutivo de Por Ávila aprobó ayer, por unanimidad, la candidatura de Pedro Pascual para los próximos comicios, tras poner de manifiesto su «incansable defensa de los intereses de los abulenses» en el Parlamento regional, en palabras del presidente de la formación, José Ramón Budiño.

De hecho, la formación considera que, en la actualidad, Pedro Pascual es el único procurador que defiende los intereses de Ávila y los abulenses por encima de cualquier interés partidista.

La llegada de Pedro Pascual a las Cortes de Castilla y León en el año 2019, gracias al voto de los abulenses, ha marcado una línea de trabajo que pone el acento en las necesidades de la provincia, convirtiéndose en al altavoz de las reivindicaciones de los abulenses y poniendo de manifiesto los desequilibrios de la provincia, explicaron desde la formación en un comunicado.

Pascual, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, compagina su profesión como médico de urgencias y emergencias en la provincia con su labor en el Parlamento regional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  5. 5

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  6. 6

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  7. 7

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»
  10. 10 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pedro Pascual encabezará la lista de Por Ávila en las próximas elecciones autonómicas

Pedro Pascual encabezará la lista de Por Ávila en las próximas elecciones autonómicas