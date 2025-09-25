Pedro Pascual encabezará la lista de Por Ávila en las próximas elecciones autonómicas El procurador desembarcó en las Cortes en el año 2019

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:58

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, encabezará la lista de la formación las elecciones autonómicas que, como muy tarde, se celebrarán en marzo de 2026. El Comité Ejecutivo de Por Ávila aprobó ayer, por unanimidad, la candidatura de Pedro Pascual para los próximos comicios, tras poner de manifiesto su «incansable defensa de los intereses de los abulenses» en el Parlamento regional, en palabras del presidente de la formación, José Ramón Budiño.

De hecho, la formación considera que, en la actualidad, Pedro Pascual es el único procurador que defiende los intereses de Ávila y los abulenses por encima de cualquier interés partidista.

La llegada de Pedro Pascual a las Cortes de Castilla y León en el año 2019, gracias al voto de los abulenses, ha marcado una línea de trabajo que pone el acento en las necesidades de la provincia, convirtiéndose en al altavoz de las reivindicaciones de los abulenses y poniendo de manifiesto los desequilibrios de la provincia, explicaron desde la formación en un comunicado.

Pascual, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, compagina su profesión como médico de urgencias y emergencias en la provincia con su labor en el Parlamento regional.