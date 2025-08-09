Mejora la situación del incendio de Las Navas del Marqués, pero no se puede dar por controlado

El Norte Sábado, 9 de agosto 2025, 16:21 Comenta Compartir

La situación del incendio declarado en la tarde de ayer viernes, en el término de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y que obligó a la evacuación de vecinos en el barrio de la Estación y en la urbanización Ciudad Ducal, en Las Navas del Marqués, continúa mejorando, pero los técnicos de la Junta aseguran que el fuego no se puede dar por controlado y advierten que las próximas horas serán «críticas».

Uno de los técnicos del Puesto de Mando Avanzado explicaba a Ical que ahora «lo tenemos bastante sujeto», debido fundamentalmente al gran trabajo realizado por la noche y a la colaboración de la población. De todas formas, advirtió que «nos vienen unas horas críticas», ya que se han registrado varias reactivaciones y lo lógico es que se produzcan más a lo largo de la tarde.

A la espera de datos más concretos, el fuego, que presenta un perímetro de unos 20 kilómetros, podría haber calcinado unas 600 hectáreas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Las Navas se recomienda a los vecinos el uso de mascarilla en exteriores mientras persista el humo, especialmente a ancianos, niños y personas con alguna patología. Esta decisión se ha tomado tras la reunión del Cecopi celebrada esta mañana bajo la coordinación del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, y en la que ha participado la alcaldesa de la localidad, María del Mar Díaz, que explicó que «la ausencia de viento, tan positiva para luchar contra el fuego, está causando, por otro lado, que el humo se mantenga estacionario sobre Las Navas, por lo que hacemos esa recomendación a los vecinos en aras de evitar cualquier daño a su salud», señaló Díaz.

«Paciencia» para el realojo

En cuanto a los vecinos desalojados en la urbanización Ciudad Ducal y en el Barrio de La Estación, la alcaldesa pide «un poquito más de paciencia para ver si en las próximas horas la situación mejora aún más y se puede decretar el realojo». Además, aseguró que comprende «la situación que están viviendo estos vecinos, a los que no vamos a dejar de atender ni un solo instante» y a los que «agradecemos de corazón su comprensión, colaboración y serenidad frente a lo que están viviendo de manera tan directa».

Además, María del Mar Díaz trasladó a los vecinos de Las Navas, a las administraciones públicas y a todos y cada uno de los miembros del operativo, profesionales y voluntarios, «nuestro agradecimiento sincero por su empeño, su unión, su colaboración, su compromiso y su entrega para luchar contra las llamas, lo que hará, sin duda, que esta pesadilla sea menos larga para todos».

Por otra parte, Renfe ha establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes a pesar del corte de la línea férrea entre Ávila y Madrid, mientras que la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene los cortes y desvíos en varias vías. La CL-505 sigue cerrada entre Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués. Los desvíos continúan por la AV-502 (Navalperal–Cebreros), la M-512 en Robledo de Chavela, la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal, así como vías locales y la M-539 en Robledo.

Cabe recordar que el fuego se inició ayer sobre las 14,45 horas en un terreno arbolado en el término de San Bartolomé, pero cercano también a los municipios de Valdemaqueda y El Hoyo de Pinares.