Las llamas y el humo mantendrán confinados Mombeltrán y El Arenal, en una noche que será complicada

Las llamas y el humo mantendrán confinadas las localidades de Mombeltrán y El Arenal, en el Barranco de las Cinco Villas, en Ávila, en una noche que se prevé complicada. Durante toda la jornada, el operativo desplegado en el incendio forestal que afecta a estas dos poblaciones y Cuevas del Valle alcanza ya más de 500 personas que trabajan sobre el terreno, en una jornada especialmente difícil por la meteorología y el comportamiento del fuego. Las primeras estimaciones mediante el sistema Copernicus apuntan a que las llamas afectan a alrededor de 3.000 hectáreas.

Mientras El Arenal estará confinado por el humo que llega del propio fuego, en las últimas horas también se ha decretado en Mombeltrán debido a un ataque técnico que provocó llamas y humo a lo largo de la tarde y próxima al pueblo.

Ayer la situación «era buena, pero rachas de viento estropearon todo el trabajo realizado por la noche»

El jefe de Servicio de Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, sostuvo hace unos minutos que la noche «se prevé dura» y recordó que ayer la situación «era buena, pero rachas de viento estropearon todo el trabajo realizado por la noche». Señaló que se sigue perimetrando los núcleos urbanos, que «son la prioridad», y dentro del propio perímetro, asegurar «con ataques directos o pases de maquinaria pesada para intentar adelantarse a los posibles cambios meteorológicos a lo largo de la noche».

Sánchez constató cambios de dirección del viento, lo que ha provocado que se intente adelantar la eliminación del combustible. «El trabajo es muy duro porque el relieve es bastante abrupto, con cambios de dirección continuos, aunque con rachas no demasiado potentes, y fruto de alguno de estos cambios es lo que se ha complicado ahora en Mombeltrán», sostuvo.

El fuego aún no está ni siquiera estabilizado, paso previo al control y extinción. «Con el perímetro que está alcanzando no será ni hoy ni para mañana. No sé cuánto nos va a llevar poderlo dar como controlado y extinguido», dijo.

Por la mañana, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, hicieron hincapié en la complejidad del incendio, que sigue activo, con un perímetro aún en crecimiento. La prioridad del operativo sigue siendo la defensa de las poblaciones, especialmente El Arenal, que permanece confinado. Hernández subrayó la «plena coordinación institucional» con la Diputación, ayuntamientos afectados, mancomunidades, Protección Civil y la UME, que ha estado disponible desde el primer momento. Precisamente, un militar de la UME resultó herido con quemaduras leves, tal y como desveló la ministra de Defensa, Margarita Robles, que significó que esta persona «resultó ligeramente lesionado con quemaduras porque el incendio es de especial voracidad». «Llegó hacia el vehículo, por suerte las heridas que tiene, las quemaduras, son leves», incidió, según las declaraciones que el ente ministerial trasladó a Ical.

Apoyo de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha

El despliegue incluye en estos momento seis técnicos, 26 agentes medioambientales, 22 cuadrillas terrestres y otras 15 helitransportadas, 16 medios aéreos, nueve bulldozers y 21 autobombas trabajando en la apertura de cortafuegos. La Junta ha agradecido también el apoyo de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha a través de los convenios de colaboración. A ellos se suman todos los medios de la propia UME y el resto de administraciones central y locales.

José Ángel Arranz explicó, por su parte, que las condiciones del terreno son «extremadamente difíciles», con valles cerrados, fuertes pendientes, mucha densidad vegetal y cambios continuos del viento que complican las labores de extinción.

En cuanto al origen, recordaron que el incendio se declaró a las 23.10 horas del lunes y que todos los indicios apuntan a una posible intencionalidad, un aspecto que está siendo investigado. En este caso, las primeras estimaciones señalan un punto de la carretera N-502 como el origen del incendio que asola el Valle del Tiétar, un lugar de muy fácil acceso para cualquier persona.

Llamamiento para identificar al incendiario

Igualmente, durante la jornada, la Junta hizo un llamamiento a la ciudadanía en un doble sentido. Por un lado, pidió la colaboración con información que ayude a identificar a los incendiarios que han causado el fuego y, por otro lado que extreme las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios.

Los últimos incendios en la provincia de Ávila presentan claros indicios de intencionalidad. Son los datos de la investigación de causas realizada por técnicos y agentes medioambientales y que ahora continúa en el juzgado, según la Junta, En lo que va de 2025 se han producido 41 incendios forestales en la provincia de Ávila, seis se han producido por negligencias, mientras que 19 de ellos son intencionados, es decir el 46,34 por ciento.