«Pasamos la noche intranquilos, aunque sabíamos que el fuego estaba bastante lejos»

«Nos enteramos sobre las once y media de la noche gracias a un chico que iba a Arenas de San Pedro y dio aviso ... al 112. Estaba todavía al teléfono cuando vio cómo el fuego se empezaba a expandir en muy poco tiempo por el viento, como si hubiesen echado gasolina», recuerda Antonio Blázquez, vecino de Villarejo del Valle, sobre el incendio originado durante la noche del lunes entre los municipios de Mombeltrán y Cuevas del Valle, ubicados en el Barranco de las Cinco Villas, al sur de la provincia de Ávila.

Durante las primeras horas, la sensación fue de calma tensa toda la noche, marcada por «un olor fuerte a pino que nos obligó a cerrar las ventanas, aunque no era tan fuerte como en otras ocasiones porque el viento soplaba justo hacia el lado opuesto». A los olores, además, se sumaron los ruidos provocados por los motores y sirenas de los vehículos que hasta la zona se desplazaban al filo de la medianoche: «Estuvimos intranquilos, aunque sabíamos que estaba bastante lejos», añade Blázquez. «Había incertidumbre, porque sabes dónde empieza pero no dónde va a acabar. De hecho, durante el gran incendio del 2009, pensábamos que las llamas no iba a pasar del Puerto del Pico y, finalmente, pasaron».

16 años del gran incendio del Puerto del Pico

De aquel fuego en esta misma zona -que acabó con la vida de dos personas y arrasó más de 4.000 hectáreas al sur de la provincia-, precisamente, ayer se cumplían 16 años: «Ha sido impresionante, demasiada casualidad… De hecho, en esta zona no hay tanto pinar, porque quedó calcinado en esa ocasión, aunque sí que hay mucho piorno sin limpiar, en unos barrancos impresionantes», describe la situación Antonio Blázquez, quien además de ser conocedor de la zona, trabajó en las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Puerto del Pico entre 1986 y 1990 como bombero especialista prestando ataques inmediatos a los focos.

Los más de cien medios que trabajan en estos momentos para la extinción del incendio (incluyendo helicópteros del Ejército del Aire y elementos de la Unidad Militar de Emergencias, unos 250 profesionales en total), que a última hora de la tarde del martes ha calcinado más de 600 hectáreas, centran sus esfuerzos en disminuir la fuerza del fuego, en dirección al término municipal de El Arenal, antes de que dejen actuar los medios aéreos al caer la noche, según comparte Antonio Blázquez.

Durante la mañana de hoy, martes, «el cielo estaba más claro y daba la sensación de que el incendio fuese menos intenso». Sin embargo, «al mediodía se empezó a reavivar y el humo era visible desde cualquier punto del pueblo». «Por el tipo de humo, se estaba quemando pinar, y no dejaban acercarse a la zona», precisa el vecino villarejano.

En Villarejo, «a unos ocho kilómetros del fuego, siguiendo la carretera del Puerto del Pico hacia El Arenal», los vecinos no han requerido precauciones especiales que sí han precisado en la vecina Mombeltrán (donde medio centenar de personas fueron evacuadas), aunque se han producido cortes en la N-502, a la altura de Cuevas del Valle. Esto ha causado «muchísimo tráfico tanto de coches dirección a Talavera como de vehículos emplazados a la zona para la extinción del incendio» en Villarejo y en San Esteban del Valle.