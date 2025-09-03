Heridos seis trabajadores tras caerles encima un forjado desde tres metros en Ávila
El accidente laboral se produjo a primera hora de la tarde del martes en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada
E. N.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:19
Seis trabajadores, todos hombres de entre 22 y 46 años, resultaron heridos este martes tras caer un forjado de varios metros en Sotillo de la Adrada, en Ávila. El accidente laboral se produjo a las 15:40 horas en la calle Dehesa, a la altura del número 91, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada en la que se informaba de que un forjado había caído de una altura de más de 3 metros y había golpeado a seis personas, las cuales habían resultado heridas y estaban conscientes.
La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Ávila, a la Policía Local de Sotillo de la Adrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos al lugar.
Los heridos, seis varones de 22, 31, 36, 43, 46 y 37 años, fueron atendidos en el centro de salud y acto seguido dos ambulancias soporte vital básico (SVB) de Emergencias sanitarias les trasladaron al Complejo Asistencial de Ávila.
