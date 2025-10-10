El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, en una imagen de archivo. Rodrigo Ucero

Herido un motorista en Ávila tras perder el control de su vehículo

El hombre ha chocado contra el guardarrail y sufre lesiones en un brazo

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Un motorista resultó herido esta tarde en un accidente de tráfico registrado antes de las 17 horas en la N-403, a la altura del término municipal de la localidad abulense de El Barraco. El siniestro, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar al chocar el vehículo contra el guardarrail.

El herido sufre lesiones en un brazo y desde el 1-1-2 se ha alertado a la Guardia Civil y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  4. 4

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  5. 5 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  6. 6

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  7. 7 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  8. 8 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  9. 9 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  10. 10 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista en Ávila tras perder el control de su vehículo

Herido un motorista en Ávila tras perder el control de su vehículo