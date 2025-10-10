Herido un motorista en Ávila tras perder el control de su vehículo El hombre ha chocado contra el guardarrail y sufre lesiones en un brazo

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 19:08

Un motorista resultó herido esta tarde en un accidente de tráfico registrado antes de las 17 horas en la N-403, a la altura del término municipal de la localidad abulense de El Barraco. El siniestro, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar al chocar el vehículo contra el guardarrail.

El herido sufre lesiones en un brazo y desde el 1-1-2 se ha alertado a la Guardia Civil y a Sacyl.