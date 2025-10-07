Se desploma parte del techo del laboratorio de un hospital de Ávila «Se ha caído una losa en una zona en obras pero no ha pasado nada, ni daños personales ni materiales», destacan desde la Consejería de Sanidad

«Si se hubiera producido unos segundos antes o después, estaríamos hablando de una auténtica tragedia», lamentan los técnicos del Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, en relación al «grave incidente» que se produjo en el citado centro hospitalario este lunes por la tarde, al desprenderse una parte del techo de escayola «en una zona de tránsito habitual en estas dependencias».

El suceso, que se saldó sin daños personales ya que en ese instante no había nadie en el área afectada, se produjo en una zona «altamente transitada de forma continua por el personal del laboratorio y ajeno al mismo» y cuyas inmediaciones están en obras. «Lo ocurrido es consecuencia directa de la ausencia de observancia de las medidas de seguridad en el desarrollo de las obras para la mejora tecnológica del laboratorio, que se están llevando a cabo desde hace meses, sin detener la actividad asistencial», remarcan los técnicos.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Sanidad subrayan que «se ha caído una losa en una zona en obras, porque se está modernizando el laboratorio, pero no ha habido nada, ni daños personales ni materiales».

Tras todo ello, los técnicos del Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles exigen a la dirección del centro «que garantice la seguridad estructural de las instalaciones y la integridad del personal», además de que «se evalúen las condiciones en las que se están ejecutando» los trabajos. «Reclamamos que se depuren responsabilidades por la negligente gestión de una situación que ha puesto en riesgo la seguridad de los técnicos», concluyen.