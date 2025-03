Rescatados ilesos dos montañeros tras pasar la noche a la intemperie en Gredos

G. C.

La Guardia Civil de Ávila ha localizado este lunes por la mañana a dos montañeros de quienes no se tenía noticias desde el domingo, cuando no acudieron al refugio Laguna Grande de Gredos en el que tenían una reserva. Así, al tener conocimiento de que dos personas habían podido desaparecer puesto que se les había observado haciendo una ruta, se decidió activar a primera hora de este lunes a especialistas del GREIM de Navacerrada, Riaza, Arenas de San Pedro, y los propios de El Barco de Ávila, que han coordinado la búsqueda. Estos últimos estuvieron por la noche, no pudiendo acceder al refugio debido a las inclemencias metereológicas.

Asimismo, se activó para colaborar en el dispositivo el helicóptero de la Guardia Civil con sede en Torrejón, pero se tuvo que dar la vuelta a la altura de San Martín de Valdeiglesias por la imposibilidad de continuar y a la espera de mejora de las condiciones meteorológicas de la zona.

Sí se pudo movilizar el helicóptero del 112 de Castilla y León, que accedió por la zona norte y logró localizar a los montañeros en un saliente de la zona de Barredores. Les subió a la aeronave y les trasladó a una zona segura. Los montañeros estaban muy bien preparados y con medios óptimos para hacer travesías de riesgo, lo que les ayudó a salir indemnes de esta incidencia.

