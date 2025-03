Un amor nacido en plena cuarentena

14 de marzo de 2020. Mientras España se cerraba al mundo con el inicio del confinamiento, en Valladolid comenzaba una historia de amor inesperada y ... única. Olga Molina y Fran San Miguel se conocieron ese mismo día a través de una aplicación. «Me desperté ese día por la mañana y vi un mensaje de él en el que se presentaba. Me llamó la atención su perfil y su forma de expresarse», recuerda Olga. Fran, por su parte, ya había dado el primer paso un día antes. Seducido por la mirada de ella en sus fotos de perfil, se decidió a escribirle. «Miraba de frente, con una mirada muy transparente, y eso me transmitió confianza«, relata.

El confinamiento les obligó a conocerse de una manera atípica. Tras ese primer contacto, ambos mantuvieron interminables videollamadas, innumerables mensajes y conversaciones nocturnas por Zoom que se alargaban hasta altas horas de la madrugada. «Era todo muy digital, como si nos estuviéramos escribiendo cartas en otra época», cuentan.

Con las restricciones impidiendo cualquier tipo de encuentro físico, tuvieron que ingeniárselas para verse en persona por primera vez. Fue el 18 de marzo en el parking del Carrefour de Vallsur. «En aquel momento sólo se podía salir a la calle para hacer la compra, así que… nos fuimos a comprar. Estuvimos dos horas y media hablando, en el coche. Al tocarnos la mano, sentí un escalofrío. Supe que aquello significaba algo«, dice Olga. «El tiempo se había pasado sin darnos cuenta y cuando nos dispusimos a entrar al supermercado… acababan de cerrar. Así que volvimos a casa sin compra», prosigue él entre risas.

Una cena romántica a distancia

Días después de aquel primer encuentro, Fran, que se considera todo un romántico, organizó una cita muy especial para Olga. «Llamaron a mi puerta y cuando abrí, había un repartidor de Glovo con una caja. Dentro había una cena completa preparada por Fran, con platos, velas y hasta un lienzo con pinturas para que pudiéramos hacer algo creativo juntos tras el postre. Había pensado en todo», recuerda ella. »Quería que sintiera que estábamos en la misma mesa, aunque físicamente estuviéramos separados«, explica él.

El confinamiento les hizo desarrollar una conexión especial, en la que la comunicación y el apoyo emocional fueron fundamentales. «Soy muy activo y el encierro me resultó muy duro», admite Fran. Para hacerle más llevadera la soledad, Olga le preparó lo que ambos denominan un 'botiquín de emergencia' con sobres que contenían románticos mensajes de apoyo. «Cada día sacaba uno. Ella me había escrito frases bonitas, los había perfumado y había llevado sus labios al papel. Esos pequeños mensajes me ayudaron a llevar mejor el encierro», subraya él.

Ampliar Fran y Olga se conocieron el 14 de marzo de 2020 J. Carlos Castillo

Con el tiempo, la relación pasó del mundo virtual a la convivencia real. «A los nueve meses decidimos vivir juntos y, hasta hoy», cuentan emocionados. No solo han construido una vida en común, sino que también han convertido su experiencia en una herramienta para ayudar a otras parejas. «Creamos un proyecto denominado 'Amantes extraordinarios' basado en el coaching con el que ayudamos a otras parejas a fortalecer sus relaciones«, relata. Ambos están convencidos de que la pandemia les regaló una forma diferente y más profunda de enamorarse. »Nos hizo hablar, compartir y conocernos a un nivel que quizás no habría sido posible en circunstancias normales«, reflexiona Olga. »Fue como enamorarse a la antigua. Al principio era todo por voz y mensajes, sin contacto físico. Fue algo precioso«, coincide Fran.