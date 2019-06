Una masterclass de yoga mostrará las bondades de esta disciplina para los mayores Es necesario llevar ropa cómoda y esterilla antideslizante Martes, 25 junio 2019, 13:35

Este fin de semana, si tienes más de 60 pero no los sientes de corazón, tu cita es el I Festival para mayores de Castilla y León que tendrá lugar este fin de semana en la Cúpula del Milenio.60+ACTIVOS combina charlas, conciertos, actuaciones musicales y de humor en dos días llenos de actividades para los mayores.El domingo día 30 de junio, a las 11 h, Gloria, de la escuela de yoga «Albahaca», impartirá una masterclass bajo el título «Mantente activo practicando yoga«.

Si ya lo practicas o si no lo has probado todavía, acércate y relaja tu cuerpo con el yoga. Para ello, es importante llevar ropa cómoda y una esterilla antideslizante, que no ofrece la organización.Recuerda: El día 30, a las 11 y con esterilla.