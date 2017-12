La UE concede un nuevo proyecto a Medina gracias a dos eventos culturales Proyección en el Castillo de la Mota en el marco del Festival de Videomapping. / F. J. Recibirá la parte proporcional de 150.000 euros que se distribuirán entre los ocho socios de ‘Heart of Europe’ PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 6 diciembre 2017, 10:27

El Ayuntamiento de Medina del Campo anunció ayer que la Unión Europea ha concedido un nuevo programa europeo al municipio. En esta ocasión la administración local recibirá la parte proporcional de 150.000 euros que se dividirán entre los ocho socios que forman parte de este proyecto que se denomina ‘Heart of Europe’ y que tiene como objetivo crear una red de ciudades y entidades europeas que trabajen por la cultural solidaria e integradora. La Villa de las Ferias, que sumaría un total de cuatro proyectos europeos en dos años, ha sido seleccionada entre más de 150 proyectos gracias a la documentación enviada sobre la Feria Renacentista y sobre el Festival de Videomapping, según explicó ayer la concejala de Desarrollo Local, Raquel Alonso, que destacó la labor realizada por su departamento para poner en valor una línea de captación de fondos europeos que hasta el momento estaba relegada.

El proyecto –’Heart of Europe network of townspromotingheart culture, solidarity and integration’– tendrá una duración de 18 meses y forma parte del programa Europa con los Ciudadanos y de su línea para el fomento de las redes de ciudades. Por el momento, el municipio está conectado con más de una treintena de localidades, ciudades e instituciones europeas gracias al City Centre Doctor (Urbact III), al Rural Growth, (Interreg Europa) y al Europoly, (Europe for Citizens)

‘Heart of Europe’ está liderado por KolencFamilyTheatre (Teatro de la Familia Kolenc) en la ciudad de Litja (Eslovenia) y con los siguientes socios, además del propio Ayuntamiento de Medina del Campo: el municipio de Larisa (Grecia), Pegeia (Chipre), Teatro Mata-Malam de Samonac-Burdeos (Francia), Comittato 10 Febbraio de Roma (Italia), Sandaski (Bulgaria) y Ifall de Örkelljunga (Suecia).

El nuevo proyecto, según Alonso y el técnico de Desarrollo Local, David Muriel, tiene «una notable base cultural y está enmarcado en la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que tendrá su puesta de largo esta semana en la ciudad italiana de Milán».

En el caso de Medina del Campo se plantea la Semana Renacentista y el Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y León como eventos culturales de referencia basados en la participación ciudadana, la puesta el valor del patrimonio inmaterial y la aplicación de nuevas tecnologías en este sentido.

El próximo 14 de diciembre se celebrará una reunión del equipo técnico de trabajo de Medina 21 Europa en el Salón de Escudos del Ayuntamiento a las seis de la tarde., donde se conocerán los detalles del proyecto y el procedimiento para participar en el mismo a través de los ocho seminarios internacionales que se convocarán en el marco de este proyecto.