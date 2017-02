La Policía empieza a multar a los peatones que cruzan mal la calle

Supongo que todo depende del agente con el que te topes, hace pocos días yo presencie como un joven circulaba por la calle platerías (peatonal) con su bicicleta y a la vez hablando por el móvil y el agente con el que se encontro de frente apenas le dio una leve reprimenda y siguió su paseo, no tendría ganas de escribir...mientras conozco otros casos el los que por infracciones mucho mas leves ha habido sanción.

Me parece estupendo, pero mejor me parecería que saber cuando se van a multar a las bicicletas que van por las aceras y los túneles peatonales

A mi también me vendría bien atajar a veces con el coche por la C/Santiago y no por eso lo hago...

En la ciudad hay semáforos de todo tipo, unos nos gustarán más y otros menos, pero no por eso podemos saltárnoslos.

¿En el resto de la ciudad no van a hacer nada? ¿Van a estar ahí para siempre? Llevamos años y años haciendo lo que queremos y ahora, de repente, se ponen en este plan. A ver cuándo hacen lo mismo con los conductores que no usan los intermitentes y con los que circulan en sentido contrario para aparcar.

No se puede decir que el Ayuntamiento se quede mirando como tonto a la Luna, dicho y hecho, aunque debería primero hacer pedagogía, multar es lo último.

Pero si ordenó lo contrario!!!! Pedagogía y no multar. Pero no se dio cuneta que la obligación de los policías es denunciar al que infringe las normas. Y esto que digo no es muy difícil saberlo. Es de primero de vecino