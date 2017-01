El Ayuntamiento intensificará las sanciones para frenar la oleada de atropellos

Aunque estoy de acuerdo en que muchos cruzan por donde no deben o cuando no deben.

Los accidentes a los que hacen mención son causados principalmente por peatones que cruzan por donde no deben, no por vehículos que circulan por donde no deben. Y sinceramente, por la Rondilla dificilmente se pueden alcanzar los 50 km/hora

Más cuidado por parte de todos, y más respeto por el código de circulación, seguro que no pasarán muchas cosas evitables. Pero las multas a veces es casi la única manera de que la gente aprenda lo que no hay que hacer, pues de otra forma parece imposible.

Soy conductor y evidentemente también peatón. Estoy de acuerdo en tomar las medidas necesarias para que esto deje de pasar pero para todos. He vivido en la Rondilla durante más de veinte años y el otro día, después de todos estos acontecimientos volví, esta vez como conductor. Bajé desde Lauki hasta la calle gondomar y realmente no atropellé a tres personas porr prudencia y porque no quise pero hubo tres casos que literalmente se lanzaron a la calzada, uno en un paso regulado por semaforos, con el semáforo en rojo para él y otras dos personas pasando por el medio de la calle entre dos pasos regulados por semáforos ( es muy cansado andar diez metros hasta el paso). Los conductores nos tenemos que concienciar pero hasta que no nos conciemos como peatones creo que esto continuará.