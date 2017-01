Nuevo atropello mortal en una calle de Valladolid

Osea que, según tú, la culpa la tienen siempre los coches, no?. Los peatones siempre cruzan correctamente, aunq lo hagan en rojo o x donde no se puede. Podías también recordar el artículo que dice que los peatones están obligados a cruzar en verde, por un paso de peatones COMPROBANDO PRIMERO que lo pueden hacer con seguridad, o por las esquinas si no hay ninguno de los anteriores