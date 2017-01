Soraya Rodríguez sale en defensa de Patxi López

La diputada socialista Soraya Rodríguez abandonó anoche la asamblea del PSOE provincial por considerar que se estaba «faltando al respeto» a Patxi López por parte de algún militante y porque esas alusiones «no fueron impedidas» por el secretario provincial, Javier Izquierdo. La también presidenta regional del PSOE recibió como «un insulto» y «una falta de respeto» que algunas intervenciones de militantes cuestionasen la candidatura de Patxi López a la secretaría federal socialista con alusiones a que «no representaba a nadie» y que «en lo único en lo que piensa es en su futuro».

Ante esto, según detalló anoche a este diario la propia presidenta socialista, esta reclamó respeto a los compañeros y a quienes deciden optar a las primarias. Y debido a que consideraba que las faltas de respeto a Patxi López seguían, Soraya Rodríguez decidió abandonar la asamblea como muestra de su rechazo a que no se mantuviesen las «más mínimas normas de trato correcto a otros compañeros de partido. Aunque yo no comparto ningún planteamiento de Patxi López –agregó Rodríguez– no puedo tolerar esas faltas de respeto».

Se da la circunstancia de que precisamente salió en defensa de Patxi López, uno de los apoyos con que contaba el exsecretario federal Pedro Sánchez, quien, como Soraya Rodríguez ha estado enfrente de ambos en la crisis socialista y justo delante del secretario provincial, quien siempre se ha mostrado partidario de Pedro Sánchez y sus más cercanos dirigentes, entre los que se encontraba Patxi López hasta el domingo pasado.