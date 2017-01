Aunque nunca hayan pensado en hacerlo, Segovia es una de las 21 ciudades que los británicos deberían visitar. La capital del Acueducto brilla como no lo hace ningún otro rincón del país, salvo Vitoria, en el último listado de ciudades europeas a visitar elaborado por el diario británico ‘The Telegraph’. La guía publicada este mes en su sección ‘on line’ de viajes selecciona 21 destinos –solo dos españoles, Segovia y Vitoria– que, en principio, no aparecen en el mapa de los turistas, pero que «definitivamente» los viajeros no deben perderse.

Entre las razones que ‘The Telegraph’ aporta para animar al desembarco turístico en la ciudad aparecen «su vista, su paisaje único y asombroso y su espectacular obra de ingeniería romana, el impresionante Acueducto, construido a finales del siglo I después de Cristo sobre la sucesión de arcos de doble arcada, de casi 30 metros de altura». El diario destaca, además, que el monumento milenario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985, domina en medio de la ciudad moderna. .

La otra ciudad española para hacer turismo ‘alternativo’ es la capital alavesa, de la que se destaca que es «la joya olvidada del País Vasco, ensombrecida por sus deslumbrantes hermanas San Sebastián y Bilbao». La gastronomía, el arte que albergan sus museos, el ambiente en el centro o sus «magníficos espacios públicos» son argumentos suficientes para no perderse la visita a una ciudad con tantos árboles que parecen «bosques», describe Tim Pozzi, el experto viajero de este medio con casi dos millones de usuarios diarios. La guía recorre 16 países, entre ellos Italia, Portugal, Suiza, Macedonia, Bulgaria, Dinamarca, Georgia, Polonia o Eslovenia.

Error hace dos años

Que Segovia es una ciudad que merece la pena visitar quedaba claro en la carta que el Ayuntamiento de Segovia remitió en marzo de 2015 al diario ‘The Daily Telegraph’ para invitar a sus redactores y fotógrafos de la sección de viajes Travel a pisar la ciudad, después de que en su edición del 18 de enero de ese año ilustraran un reportaje sobre Sevilla con una foto del Alcázar de Segovia. «Ciertamente se trata de un artículo muy interesante», salvo por la «observación de un error» en la imagen principal que puede hacer que quienes viajen a la capital andaluza «se lleven una desilusión», apuntaba en su misiva la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos.

«Para nosotros es importante que sus lectores y potenciales turistas no se lleven una desilusión si deciden viajar a Sevilla esperando encontrar allí el Alcázar de Segovia», continuaba la misiva. «Por este motivo y porque Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tiene muchos otros atractivos de gran interés, estaríamos encantados de organizar con los redactores y fotógrafos de la sección Travel del Daily Telegraph un viaje de familiarización a Segovia cuando ustedes lo consideren oportuno», insistía la misiva.