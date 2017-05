Las ONGD crean su propia asociación para dar un salto cualitativo en la cooperación al desarrollo

Sumar esfuerzos para que las organizaciones no gubernamentales puedan impulsar sus estrategias en favor de la cooperación internacional y la educación al desarrollo. Éste es uno de los principales propósitos que se marca la Asociación Salmantina de ONGD, de reciente constitución y que agrupa ya en sus filas a once organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y que incorporará próximamente a nuevas entidades, según resaltó el presidente de la nueva asociación, Manuel Rodríguez Fraile.

La joven agrupación engloba dentro de su estructura a Ymca, Misión América, Cáritas, InterRed, Amnistía Internacional, Hijos del Maíz y Salud por Derecho, mientras Madreselva, Entreculturas, la Oficina de Cooperación de la Usal y La Valmuza ya están registradas como colaboradoras. Otras organizaciones no gubernamentales, como Manos Unidas, Ayuda en Acción o Santiago 1, se encuentran en trámites para su próxima entrada en la organización.

Además de sumar esfuerzos, se trata también de coordinar acciones, contando para ello «con un CIF propio y con mayor autonomía para gestionar los recursos». Además, la asociación dirige sus miradas hacia las nuevas problemáticas que padecen los países del hemisferio sur, por lo que aspira a adaptarse «a las nuevas realidades». También centrará su compromiso en dar respuestas frente a la pobreza, el cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.

Respecto al grado de implicación de las instituciones salmantinas con la causa que abanderan las ONGD, Manuel Rodríguez explicó que, básicamente, las aportaciones de las administraciones «apenas han variado en los últimos años». En el caso específico del Ayuntamiento de Salamanca, la institución municipal aporta esta anualidad en concepto de proyectos para el desarrollo un total de 75.500 euros, idéntica cuantía que en 2016. Con todo, este montante supone un ligero aumento respecto a 2015, cuando dicha partida se situó en únicamente 62.500 euros.

Respecto a la Diputación, está prevista un próxima reunión y con las universidades se quiere incidir en la importancia de inculcar en los estudiantes nociones referidas a la cooperación internacional y la educación al desarrollo.

Voluntariado

La nueva asociación tiene previsto integrarse también en la coordinadora regional de ONGD. Además, ya forma parte de la Mesa del Voluntariado de Salamanca.

A escala nacional, los últimos años se han caracterizado por «un hachazo» a las ayudas a la cooperación internacional, aplicándose unos recortes que alcanzaron hasta un 70%, según recalcó Manuel Rodríguez

El presidente de la asociación defendió la labor que vienen desplegando desde hace años este tipo de organizaciones en nuestro país. «Es cierto que hubo una eclosión, algunas desaparecieron y otras se fusionaron», rememoró Rodríguez, quien consideró que las dudas y el descrédito que afloraron en su momento por irregularidades en algunas ONGD obedecieron «a casos muy puntuales».