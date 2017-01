Las quemas que provocaron el incendio de Candelario eran ilegales

El Ayuntamiento de Candelario ha hecho público un comunicado en el que condena las quemas incontroladas que provocaron el incendio iniciado enpasado miércoles y que ha calcinado más de 500 hectáreas. "El pasado miércoles, alrededor de las 16 horas, se iniciaron 4 focos de incendio en las laderas de la sierra. Estas quemas no habían sido comunicadas ni al Ayuntamiento ni al Servicio de Medio Ambiente. No había ninguna autorización para las quemas. Eran por tanto, quemas ilegales. Y no disponían de medios de control", afirma el Ayuntamiento.

El fuego fue extendiéndose y sin control alguno, debido a las horas en que se inició y la caída de la noche, aunque se mantuvo un operativo de vigilancia. En la mañana del jueves continuaron las labores de extinción, con serias dificultades por la orografía e inclinación del terreno y con riesgo para el personal y los medios técnicos que se dispusieron. Se complicaron las labores de extinción por el fuerte viento que se inició al mediodía, dificultando la intervención de los helicópteros e hidroaviones.

Por este motivo, el fuego penetró en una zona de pinar, donde finalmente se pudo atajar. A primeras horas de la tarde del jueves el fuego quedó controlado y perimetrado, después de quemar más de 500 has., principalmente de monte bajo y matorral. A la extinción definitiva han contribuido las condiciones meteorológicas de esta noche pasada.