Guardo contra Kiko Rivera

‘Sangre caliente’ es el título de una de las canciones de Kiko Rivera, y con bastantes grados les corre el rojo fluido por las venas a muchos guardenses y habitantes de la Montaña Palentina, que se han alzado en armas contra el concierto programado por el Ayuntamiento para las fiestas de San Antonio de este año en el que actuará el pequeño del alma de Isabel Pantoja, aspirante a merengue en su niñez, ‘play boy’ de ‘chonis’, superviviente en bañeras, padre prolífico y, si acaso, ‘dj’.

Las principales redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, hierven contra la actuación de Kiko Rivera en las fiestas del próximo mes de junio, y en la plataforma change.org se han recogido ya casi 1.500 firmas contra su actuación. ‘Que el Ayuntamiento de Guardo no gaste nuestro dinero en traer a Kiko Rivera para fiestas’ es el encabezamiento de la petición dirigida al Ayuntamiento, pero no parece que la Comisión de Festejos, reunida este lunes, vaya a prescindir de la música del retoño de la tonadillera.

«Este tema se ha desmadrado, es una mejora en el pliego y nos va a costar lo mismo el evento musical venga o no Kiko Rivera. Tenemos que hablar con el alcalde, pero la idea es seguir adelante con ello», hacía hincapié María José García, edil de Fiestas. Si la opinión del regidor guardense, Juan Jesús Blanco, es la que acabará por decantar la balanza del lado de Kiko Rivera, que cuenten entonces los vecinos de Guardo con escuchar/silbar/gritar/bostezar al ritmo de ‘Quitáte el top’ o ‘Así soy yo’ el próximo 10 de junio dentro del evento musical que ofrecerá la macrodiscoteca ‘Darling’. No me agrada mucho la idea, pero después de toda esta controversia mediática que está suscitando, lo aconsejable ahora es que siga adelante, se están publicitando las fiestas», incidía.

«Viendo el cariz que está tomando esto, podemos hacer caso a lo que diga el pueblo, o pensar que no porque algunos manejen las redes sociales van a influir en la forma de gobierno», agrega Blanco.