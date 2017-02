Inconsciente 2015, Cruz de Alba 2013 y Peregrino 2015, las mejores etiquetas

Llámenlo ‘showroom’, sala de exposición o, simplemente, un espacio en el que el vendedor o fabricante expone sus novedades a los compradores. Los ‘showrooms’ son característicos del mundo de la moda, pero su uso se ha extendido a sectores como el del vino, prueba de ello ha sido este lunes la iniciativa que la empresa de organización de eventos Vidivinos llevó a cabo en el hotel Castilla Vieja de la capital palentina. A esa jornada asistieron 19 bodegas de la comunidad (Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Toro, Bierzo, Tierra de León, Zamora o Arlanza, esta con Pagos de Negredo y Esteban-Araujo como exponentes...) y también del resto del país (Penedés, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Castilla-La Mancha, Madrid, Ribera del Guadiana). Y tres etiquetas salieron más reforzadas, galardonadas con los premios al mejor vino blanco (Inconsciente 2015, de Bodegas Mateos, DO Rioja),mejor tinto roble (Peregrino 2015, de Bodegas Gordonzello, DO Tierra de León) y mejor tinto crianza (Cruz de Alba 2013, de Bodegas Ramón Bilbao, DO Ribera del Duero).

El ‘showroom’ de Vidivinos contó con la presencia del subcampeón de España de Jefes de Bar, el cántabro Miguel Viadero, que preparó tres cócteles con vermú (uno picante, con sirope de jenjibre y guindilla), y que enseñó el ‘perfect service’ del vermú Igarmi, bodega cántabra a la que asesora. Hubo de igual forma un ‘túnel de vino’, actividad que consiste en que la gente «tenga la oportunidad de probar los vinos y tener información completa en ese momento», según precisó Agustín Meneses, y también una cata ciega con sumilleres y enólogos –así como profesionales de la hostelería y de la restauración de Palencia–, de la que salieron esos tres vinos premiados.

Una demostración de Guillermo Flores (Y un Cuerno) sobre la aplicación de productos vinícolas en la coctelería moderma dio paso a la entrega de premios con la que se puso fin a un ‘showroom’ en el que se expusieron 108 vinos.