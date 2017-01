Pull&Bear cierra en Palencia

Una década después de que Pull&Bear abriera su tienda en Palencia como clara apuesta por un público joven, tanto masculino como femenino, el grupo Inditex ha anunciado ya el cierre del establecimiento para mediados de julio. Así se lo han hecho saber los responsables de la compañía textil de Amancio Ortega tanto al centro comercial Las Huertas, donde está ubicado, como a las siete trabajadoras que integran la plantilla, seis de ellas con contrato indefinido.

Representantes de la plantilla han señalado que las ventas no son escasas y, en cualquier caso, no se trata de un establecimiento que genere perdidas. Entre los argumentos que aseguran que les han trasladado para justificar el cierre de Pull&Bear en Palencia, destacan que no se trata de un centro comercial con tanta proyección como otros de ciudades vecinas, donde las expectativas de ventas son mayores. «Es evidente que por población e infraestructuras no podemos competir con un gran centro comercial de Valladolid, pero Pull&Bear en Palencia es rentable, sobre todo si los palentinos apuestan por hacer sus compras en su ciudad. Hemos planteado la posibilidad de trasladar el establecimiento al centro, pero esta propuesta no la manejan», indican las trabajadoras. La propia plantilla ha hecho un llamamiento a los compradores palentinos para que se impliquen en el mantenimiento del comercio local y realicen sus compras en la ciudad para evitar el anunciado cierre. Además, han anunciado que llevarán a cabo todas las acciones de defensa que estén en sus manos para que Pull&Bear no desaparezca de Palencia una década después de su implantación.