Guerra abierta entre Ylenia y Steisy Ylenia (izquierda) junto a Steisy. / Telecinco La de Benidorm insulta a la joven de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ésta la amenaza con denunciarla EL NORTE Viernes, 25 agosto 2017, 18:21

Las discusiones entre los participantes de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', 'Sálvame' o 'Gran Hermano' no se quedan en los platós, sino que tienen su prolongación en las redes sociales. Una joven habitual de estos programas sabe muy bien de lo que hablamos. Se trata de Ylenia que, en esta ocasión, le ha dedicado unas 'bellas' palabras a Steisy, según recoge el portal Bekia.

Ángel Vico, ex tronista de 'MyHyV', en una entrevista que concedió a Radioset habló de la breve relación que mantuvo con Ylenia, unos comentarios que aunque no fueron ofensivos tampoco fueron del agrado de la de Benidorm, de ahí que le envió un recadito vía Twitter. Ylenia publicó que Ángel Vico había maltratado a su expareja Aurah Ruiz. Una afirmación que tras publicarla rápidamente borró.

Ahora se ha centrado en Steisy quien entró vía telefónica en Radioset para comentar lo que Ylenia había dicho de Vico. «Ha ocurrido lo mismo que pasó con Suso y lo mismo que pasa siempre. Él la dejó en muy buen lugar. Habla con cariño de ella. Esos mensajes no se pueden poner, son ilegales porque Ángel no es una persona que haya sido juzgada. Yo no tengo relación con Ylenia. Me parece una buena tía pero esa mecha corta que tiene se la tiene que controlar».

La respuesta de Ylenia no se hizo esperar y, realmente fue bastante dura: «Esta qué es, ¿la defensora oficial de los rabos que se come? Tú ibas de amiga mía y también me vendiste a la mínima por Suso. ¡Dejadme tranquila!». Una afirmación que ha tenido una contestación más meditada por parte de Steisy: «A este comentario te contestaré por donde es legal, así que no hace falta que lo borres». Aún así Ylenia ha seguido: «Me dan ganas de meterme en todo. Pero paso».