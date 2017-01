«Tomás Roncero representa una forma de sentir el fútbol y será recordado por ello»

Su pasión por el fútbol le ha llevado a la televisión y el amor por su pareja le hace venir a Palencia, siempre que su trabajo se lo permite. El corazón madridista de Alfredo Duro tiene ahora un pedacito palentino y nos lo cuenta en esta entrevista, en la que, como no podía ser de otra manera, se habla, y mucho, del Real Madrid.

–Le vimos con la camiseta musculosa del Deportivo Palencia y le sentaba como un guante...

–Espero sacarla más veces. Lo que pasa es que me queda un poco justita, algo que hace que dé mucho más ‘el pego’. La gente que anda un poquito sobrada de kilos como yo ve en esa camiseta un disfraz perfecto para engañar.

–¿Así es como se ligó a su pareja palentina? ¿No se pudo resistir a esos músculos?

–Así la convencí del todo. Es una camiseta espectacular.El primer día que la vi pensé que había mucha imaginación detrás de ella. Tiene mucho gancho.

–Lo que no tiene tanto gancho es el equipo. ¿Sigue la actualidad del Deportivo ahora que Palencia es su segunda casa?

–Tampoco tengo mucho tiempo, pero sé que las cosas no van bien y que hubo una historia difícil de explicar antes de empezar la temporada. En principio, a través de un director deportivo iban a presentar a un entrenador, luego no se sabía si había o no un compromiso con ese entrenador. Y eso es muy dañino para la imagen de un equipo que tampoco tiene mucha tradición de arrastrar gente a esta maravilla de estadio que hay en Palencia. Ahí falta un mensaje más creíble para que la gente sepa que se está trabajando con seriedad y que se están haciendo cosas que merecen la pena. Yo no conozco mucho del equipo, pero esto genera mucha desconfianza.

–¿Qué tiene que pasar para que se hable del Deportivo Palencia en ‘El Chiringuito’?

–Tienen que ganar o que la cosa esté tan mal que fuese necesaria nuestra ayuda.

–¿Si fuese cierta la manida frase de que ‘El Chiringuito’ es el ‘Sálvame’ del fútbol, usted sería el Kiko Matamoros del programa?

–Por la estética, entiendo.

–Por la estética y por las formas...

–Yo sé que esto no se lo va a creer nadie, pero si soy sincero, tengo que decir que no estoy puesto en ‘Sálvame’. No lo he visto completo en mi vida. Soy un gran desconocedor de los contenidos de este tipo de programas. No he visto nunca ‘Gran Hermano’, no soporto diez minutos de ese tipo de televisión. No tengo ninguna afinidad con ese rollo. Y, aunque algunos de los que participan en este tipo de programas son amigos míos desde hace tiempo, no estoy muy puesto en estos temas.

–¿Qué parte de teatro y qué de realidad hay en lo que se ve cada día en ‘El Chiringuito’?

–Teatro, ninguno. Somos viscerales, pero de por medio hay un rigor profesional que nos obliga a marcar determinadas distancias. Es muy fácil que la gente se quede con los enfrentamientos y los cara a cara permanentes entre unos y otros, pero la agresividad verbal forma parte de todo lo que hay alrededor del fútbol. El fútbol sin pasión sería algo artificial que manejarían cuatro individuos, algo terriblemente aburrido. Tengo claro que ‘El Chiringuito’ funciona porque la gente ve en nosotros lo que ellos hacen en sus casas.

–La gente suele ver partidos en casa con sus compañeros y amigos. ¿Cuántos partidos ha visto usted en casa con Tomás Roncero?

–Infinidad de ellos. En casa, en el campo o donde surja.

–¿Y cuando ven ustedes dos un partido juntos en su casa, los vecinos no llaman a la Policía?

–No. Los vecinos o están ya avisados o nos conocen. Las reacciones mías y las de Tomás Roncero van en función de lo que vemos. Garantizo que no hay ningún guion, nada planificado. No hay plástico alrededor de esto. Conozco a Roncero de toda la vida. He vivido con él las situaciones más extravagantes, más arriesgadas e incontables que se puedan imaginar. Roncero es una persona que cuando deje de estar seguirá representado una manera de sentir el fútbol, dentro del periodismo será recordado. Estoy convencido de ello.

-Cristiano Ronaldo está a un Balón de Oro de Messi. ¿Qué tiene que hacer el portugués para igualar al argentino?

–Estar atento para que nadie se invente normas selectivas contra él para sacarle de esa carrera. Es el único jugador que ha sido capaz de mirar a Messi cara a cara y aguantarle la mirada. No se puede criminalizar a Cristiano por eso. Habrá que estar contentos y alegrarse de que haya habido alguien que ha conseguido discutir la hegemonía a un jugador que, seguramente, tiene más talento que ningún otro. A Cristiano no le habría servido solo el talento para estar a la altura de Messi. Aparte del talento, ha tenido que hacer muchísimas más cosas que Messi, estando peor rodeado que él.

–Es que en este debate entra más lo extradeportivo que lo deportivo, y a Cristiano le hace más daño alguna declaración fuera de tono que fallar un penalti...

–Estamos hablando del reconocimiento como jugador de fútbol, no de otras cosas.

–Pero los criterios de valoración de las votaciones son como son...

–Creo que en las votaciones del Balón de Oro hay un problema, y es que, esté quién esté, no se va a cambiar. Hay un lobby sudamericano que va actuar en base de lo que ocurra en Sudamérica, hay un lobby anglosajón y luego otros que van por libre y que no estamos muy capacitados para saber en qué diablos se basan para decidir lo que deciden. Es muy complejo. Después hay un voto normal, de gente reconoce los requisitos para lograr el Balón de Oro, que valoran la importancia del comportamiento de los jugadores en lo que han logrado a lo largo del año.

–La celebración de Ramos en la Copa no ha dejado a nadie indiferente. ¿Cómo valora los gestos del capitán?

–Ramos ha colocado en su sitio a una larga colección de impresentables que no representan a la afición del Sevilla y que han querido manchar su nombre. Es absolutamente incalificable lo que está pasando en ese fondo del Sevilla, muchos de ellos tienen causas judiciales pendientes. Esta gente apareció, hace no demasiado tiempo, en un vídeo agrediendo de forma cobarde a aficionados de la Juventus que estaban cenando tranquilamente en Sevilla. Estos mismos tipo se sientan en esa grada y cantan «Sergio Ramos, muérete». Ramos respondió de la forma menos ofensiva que se puede imaginar, pidiendo perdón al resto del estadio. El capitán es un tipo que el día que deje el fútbol va a dejar un vacío muy difícil de ocupar.