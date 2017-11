Todas las referencias de 'Stranger Things 2'... o casi 'Alien', 'Terminator', 'El Exorcista'... las fuentes de las que beben los hermano Duffer para construir la serie que llegó por sorpresa y se quedó M. E. GARCÍA Viernes, 10 noviembre 2017, 21:55

Es innegable que una de las cosas más divertidas que puedes hacer cuando ves 'Stranger Things' es buscarle referencias que, por otra parte, siempre ha sido su principal fin por encima de la trama. Estas son las de su segunda temporada. ¿Ves alguna más?

SPOILERS

■ 'MADMAX' (S2E01)

- La escena de apertura de esta temporada tiene lugar en Pittsburgh. Esta ciudad fue el hogar del director George A. Romero cuando filmó 'Night of the Living Dead' en 1968, dando nacimiento al moderno género zombi. A Will no hacen más que llamarle «chico zombi» (zombie boy).

- Empezando por el título del capítulo tampoco hace falta más explicaciones. La película ese estrenó en 1970 y estuvo protagonizada por Mel Gibson. En la serie hace referencia a un nuevo personaje, Max, la chica capaz de batir a Dustin en los recreativos.

- En un determinado momento se puede ver con toda claridad la cartelera del cine del pueblo con 'Terminator' (James Cameron) y que se estrenó el año en el que se desarrolla esta segunda temporada: 1984.

- Los planos de Joyce conduciendo por caminos sinuosos hasta la cita de Will en el Laboratorio de Hawkins son una reminiscencia de los primeros planos de la adaptación cinematográfica de 'El Resplandor', de Stephen King.

El mundo del revés podría estar en 'Encuentros en la tercera fase'.

- Cuando Will abre la puerta en una de sus alucionaciones-pesadillas-recuerdos el plano copia uno exactamente igual en 'Encuentros en la tercera fase'.

- El Dr. Owens le pregunta a Will cuál es su dulce favorito. Él responde que Reese's Pieces, el mismo dulce que destaca en ET, de Steven Spielberg.

- La ciencia ficción asalta la segunda temporada de 'Stranger Things': 'Terminator', 'Encuentros en la tercera fase' y 'Alien'. De esta última toma unas cuantas ideas prestadas. En el primer capítulo el Dr. Owens, al que da vida Paul Reiser, también trabajó en 'Aliens: El regreso'. Tanto en la película como en la serie su personaje se gana la confianza de un personaje traumatizado en la primera parte: Ripley en el caso de 'Aliens' y Will en el caso de 'Stranger Things 2'

■ 'Dulce o truco, bicho raro' (S2E02)

- Si 'Stranger Things' ambienta uno de sus episodios en la tarde-noche de Halloween los disfraces deben ser un festival de referencias (que se lo digan también a Spielberg en E.T. y ese Yoda) Además del evidente, 'los Cazafantasmas' de los que van disfrazados los niños, Max va disfrazada de Michael Myers en 'Halloween', mientras uno de los chicos mayores que asusta a Will con un disfraz de Jason Voorhees de 'Viernes 13'.

La referencia más obvia de 'Stranger Things'.

- En la fiesta de disfraces en la que se encuentran Nancy y Steve se puede distinguir a una chica vestida de Alex Owens de 'Flashdance', a un Rocky Balboa, y a un tío con una toga a lo 'Desmadre a la americana'. Otra chica caracterizada como Madonna de su actuación en 1984 de los MTV Music Awards en la que interpretaba 'Like A Virgin'. Además, ellos mismos van vestidos de Joel y Lana: los personajes de Tom Cruise y Rebeca de Mornay en 'Risky Business'.

- Otra de la misma fiesta: uno de los amigos de Billy está vestido como la némesis de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, de The Karate Kid de 1984. Incluso se puede escuchar a alguien pronunciar la línea de la película: «Déjale en paz, hombre, ¡ya ha tenido suficiente!»

- Y aquí llega una de las referencias más comentadas de esta temporada y que ha dado lugar a una teoría que conecta 'Stranger Things' con 'It'. Bob comenta a Joyce que sus padres tienen una casa en Maine, donde se desarrolla la novela y la película del payaso asesino. Además, Bob menciona que fue víctima de un payaso cuando era pequeño. Esto podría situar a Bob en Derry. La segunda temporada de 'Stranger Things' tiene lugar en 1984, teniendo en cuenta la edad de Bob, su infancia y juventud tuvo lugar en los años 50, justo la década en la que se basa la novela de Stephen King, It. ¿Fue Bob víctima de Pennywise?

Eleven es ET, otra vez.

- Pero, sin duda, la referencia más tierna de este capítulo es el intento de Eleven porque Hopeer le deje salir de casa totalmente cubierta por una sábana, disfrazada de fantasma, con una referencia directa a E.T. Y no es la primera vez que los Duffer identifican a Eleven con el extraterrestre ya lo hicieron en la primera temporada durante la persecución en bici cuando la niña levanta una furgoneta.

- Eleven ha estado viviendo con Hopper en una vieja cabaña en el bosque de su familia y que guarda cierto parecido con la de la película 'The Evil Dead' de Sam Raimi protagonizada por Bruce Campell.

- De nuevo 'Terminator' con Eleven delante del televisor viendo el tráiler de la película.

■ 'El renacuajo' (S2E03)

- El episodio se centra, más que nada, en los 'Gremlins' de Joe Dante. Para empezar, Dustin encuentra a D'artagnan —Dart para los amigos— en el cubo de basura de su casa. Además, la criatura parece asquerosa y adorable a partes iguales aunque acaba por convertirse en un monstro. No solo eso, circunstancias ambientales como la luz y la temperatura son claves para el desarrollo del 'bicho' como lo eran el agua y la comida para los gremlins.

- Cuando Eleven quiere recrear los tanques de privación sensorial de los Laboratorios de Hawkins la televisión emite ruido blanco y electricidad estática, algo que recuerda a Poltergeist y la popular secuencia de «Ya están aquí».

El gato de 'Alien: El octavo pasajero' es el que tiene Dustin en casa.

- Otra vez la saga Alien, en este caso la aclamadísma 'El octavo pasajero'. Cuando Dustin entra en casa con Dart el gato de la familia le bufa en un plano que copia al de Ripley cuando hace lo propio al personaje de Jonesy al sentir al xenomorfo.

- En el episodio, además, pueden verse un muñeco de E.T. y otro de He-Man (y no será la última vez)

■ 'Will el sabio' (S2E04)

- Durante la secuencia de montaje en la que Steve entrena a baloncesto, se puede escuchar 'Push It to the Limit': el tema de Paul Engemann que aparecía en la banda sonora de 'El precio del poder' de Brian de Palma, estrenada en 1983.

- Después de ser atacado por el monstruo-humo, Will comienza a hablar por otra entidad que habita dentro de él, algo que recuerda poderosamente al joven Danny de 'El resplandor' y su amigo imaginario Tony.

Una de las tantas referencias a Alien.

- 'Alien', por tercera vez. Cuando Dustin llega a casa y ve que Dart ha crecido cuando se encuentra con la piel mudada (un saco de babas como las babas del xenomorfo de Alien) Levanta los restos mientras la mira con pavor en un momento muy parecido al de Brett en la Nostromo antes de morir asesinado.

- Otra vez He-Man hace acto de aparición en forma de muñeco, controlado esta vez por la genial hermana de Lucas (la nueva Barb) que se dedica a 'escribir' su propia historia de amor con una Barbie.

A lo 'Posesión infernal'.

- A Hopper le 'cazan' las raíces dentro de los túneles en una referencia clara a la violación en 'Posesión Infernal' de Sam Raimi.

- Como en 'Indiana Jones y el Templo Maldito, Hopper es rescatado de los túneles del Mundo al Revés se esfuerce por alcanzar y agarrar su sombrero de ala ancha.

- En 1979, la estación de generación nuclear de Three Mile Island, cerca de Harrisburg, Pensilvania, experimentó un mal funcionamiento que provocó un colapso parcial. El incidente solo alimentó los crecientes temores nucleares en el país, dando como resultado regulaciones más estrictas en materia de energía nuclear. Al tratar de descubrir cómo pueden convencer al público de que los Laboratorios de Hawkins Lab son los responsables de la muerte de Barb, Nancy y Murray Bauman (el teórico de la conspiración que busca) deciden que sería mejor diluir los hechos para hacerlos más plausibles para el público. Usando el incidente de Three Mile Island como inspiración, deciden usar la historia de que las fugas químicas del laboratorio fueron la causa de la muerte de Barb y el motivo del encubrimiento.

- El episodio hace referencia al juego 'Dig Dug', creado en 1982. Un personaje que tiene que ir excavando túneles e hinchando con una bomba de aire a sus enemigos hasta hacerlos explotar.

- Se ve el Halcón Milenario que Once hizo levitar en la primera temporada.

- Como con 'Alien' otra de las películas estrella en referencias es 'El Exorcista'. En este caso Joyce intenta dar una explicación racional a lo que le sucede a su hijo igual que hace la madre de Reagan.

Indy y Willie en 'Indiana Jones y el Templo Maldito' son Jonathan y Nancy.

- El beso-clímax- y demás entre Jonathan y Nancy está directamente tomado de 'Indiana Jones y el Templo Maldito'. Indy y Willie duermen en habitaciones separadas ante la falta de valor o exceso de ogullo para acercarse.

'Cuenta conmigo' + 'Tiburón'.

- Dustin y Steve caminan por las vías del tren que recuerda a 'Cuenta conmigo', la adaptaciónde Stephen King. Más forzada, aunque posible, es 'Tiburón' con los dos personajes lanzado carnada desde los cubos para atraer a la presa que quieren cazar.

- La laca de Farrah Fawcett, actriz de los 'Ángeles de Charlie' y clave del pelazo de Steve según él mismo le confiesa a Dustin durante su clase de seducción.

- El ataque de los 'demodogs' en el desguace y el comportamiento de las criaturas recuerda a la de los velocirraptores de 'Parque Jurásico'.

El radar, los puntitos y los iptidos (aunque la imagen no se escuche)

- Otra vez 'Alien'. En este caso 'Aliens: El Regreso'. La evolución de la primera temporada a la segunda cuadra con la de la saga de películas iniciada por Ridley Scott: de un monstruo se pasa a la amenaza múltiple. Además de las cámaras que utilizan los militares, en las instalaciones monitorizan la posición de los soldados con un radar que también representa la aproximación de los enemigos mediante puntos acompañados de un pitido constante; un dispositivo similar al que usan los marines de la película de James Cameron.

■ 'La hermana perdida' (S2E07)

- Uno de los personajes está viendo un capítulo de 'Punky Brewster' en la televisión.

Punky Brewster en su televisor.

- Los paralelismos del grupo con 'X-Men' son evidentes. Kali usa sus poderes para hacer invisibles a sus aliados durante la redada de la policía; un recurso similar al utilizado por el Profesor X. Además de esto y del paralelismo entre Eleven y Jean Grey. Además, el mayor conflicto de los X-Men se extrapola aquí: el dilema ético de si usar la fuerza (Magneto) o no (Charles Xavier) como Kali e Eleven.

- Los Duffer han reconocido otra importante influencia en este episodio: Star Wars. Han declarado a Entertaiment Weekly que quisieron que Eleven experimentara con El Lado Oscuro. «Hablamos mucho de El Imperio Contraataca», explica Matt. «Sobre el viaje que hace Luke a Dagobah y su encuentro con Yoda. La idea de una Eleven siendo empujada hacia el lado oscura era interesante». Al fin y al cabo los poderes Eleven se parecen bastante a la Fuerza. Linnea Berthelsen, (Eight), aseguró haber recibido también instrucciones para fijarse en la historia de los Skywalker. «Cogí todo de Luke y su relación con Anakin», confesó. JLa motivación de Kali se basa en el enfado y también en el amor. Ella quiere creer en otro ser humano, pero algo salió mal y la gente le dejó caer».

■ 'El Azotamentes' (S2E08)

- El corte de luz en el laboratorio y la 'aventura' de Bob para poder restablecer el suministro con apertura de puertas incluída es muy similar al visto en 'Parque Jurásico'.

Restablecer el suministro eléctrico como en 'Parque Jurásico'.

- El momento en que Will escribe «here» —«aquí»— en código morse durante su interrogatorio en la caseta podría relacionarse con la aparición del texto «help me» —«ayúdame»— en la piel de Regan en 'El Exorcista'. Dos menores poseídos por entidades malignas pidiendo ayuda desde el inconsciente.

■ 'El portal' (S2E09)

- La relación de 'Stranger Things' con 'Los Goonies' siempre ha sido evidente pero aquí crece de manera exponencial. La niñera Steve toma el papel de Josh Brolin en la película de Richard Donner porque es el mayor del grupo. Para rematar, la cinta roja que lleva Brolin aquí se refleja en el pañuelo rojo que lleva Steve para poder respirar.

Podrían ser 'Los Goonies' en los túneles de Hawkins.

- El exorcismo de Will vuelve a traer 'El Exorcista' a la palestra. Especialmente en el momento en que, al igual que Regan, se lanza al cuello de su madre para intentar asfixiarla.

- Durante esa misma escena se puede encontrar una nueva referencia a 'Indiana Jones y el Templo Maldito'. En la película de Steven Spielberg, Tapón saca a Indy de un trance acercándole una antorcha a la piel y quemándole. En el caso de 'Stranger Things', Nancy hace lo mismo con un hierro candente, ayudando a expulsar al Mind Flayer del cuerpo del niño.

¿'Fénix Oscura' u 'Ojos de Fuego?

- Ver a Eleven desatar todo su poder en el clímax del episodio y la temporada puede recordar tanto a la adaptación de Stephen King 'Ojos de fuego' (en la primera temporada también se podían encontrar similitudes) como, de nuevo, a la saga de la Fénix Oscura de 'X-Men'.

- Once y Hopper se enfrentan a la criatura de cabeza alargada cuya silueta es muy similar a los xenomorfos de Alien.

El peinado como 'La chica de rosa'.

- Y al final, ese maravillo anticlímax en el baile de Navidad la referencia es, precisamente, el peinado de Dustin; igual al de Duckie en 'La chica de rosa', quien también tenía que bailar con la chica popular del insti.

Este vídeo recopila todas estas referencias y alguna más.