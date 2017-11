La mirada de los pájaros El Norte. La Castilla y León ofrece una variada oferta de actividades para este fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 16 noviembre 2017, 13:45

Valladolid Rosa Eva y Mayka González

Una semana más Léeme Mucho y Rosa Eva vuelven a mimar las letras creando minutos que saben a minuto y medio. En esta ocasión podréis disfrutar, en La Casa Zorrilla, de la presentación y lectura a dos voces del libro 'Palabras con Piel de Tango', donde la autora del mismo Mayka González se unirá a la voz de Rosa Eva para bailar la poesía con la sensualidad del tango. Miércoles 22 de noviembre (20.00 horas). Sala Narciso Alonso Cortés de la Casa Museo José Zorrilla. (Entrada Libre hasta completar aforo).

Valladolid Amparo Paniagua

La autora leonesa afincada en Valladolid, Amparo Paniagua, dedica al empuje vital su último poemario, 'Este empeño de vivir', publicado por la editorial granadina Entorno Gráfico. A lo largo de los más de 60 poemas que se incluyen en la obra, Paniagua recoge una apreciación del mundo desde una vertiente emocionalmente creativa y desde «la explosión que llega tras el momento contemplativo». Dividido en dos partes, muchos de los poemas de la primera están inspirados en fotos de la artista Lola López-Cózar, mientras que la segunda está protagonizada por el amor y el desamor, como «motores de pensamiento, como impulsores de estados de ánimo o como desencadenantes del más dulce sentir o del más aterrador de los vacíos». La presentación se hará el viernes, día 17 de noviembre, a las 20.00, en los Viernes de Sarmiento (Duque de la Victoria, 12). Rodrigo Garrido Paniagua acompañará a la autora.

Valladolid Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge 'La lectura de Poemas de Eli Tolaretxipi'. Con la autora Eli Tolaretxipi, estará el poeta Luis Marigómez, que hará la presentació del acto, que tendrá lugar el viernes día 17 de noviembre a las 20.00 horas.

Ofrenda

El Comité Óscar Romero de Valladolid y la Fundación Segundo y Santiago Montes, les invitan a participar en el homenaje que con motivo del 28 aniversario del asesinato en El Salvador de los seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, entre ellos dos vallisoletanos, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, tendrá lugar el sábado 18 de Noviembre a las 13.00 horas en el Monolito levantado en su recuerdo, en la calle Francisco Javier Martín Abril.

Valladolid Taller de Educación Sexual

Rosa Eva Rabanilo y Arces 3 Formación te regalan un TALLER GRATUITO DE EDUCACIÓN SEXUAL para que seas el mejor apoyo de tus hijos, en este campo fundamental para su desarrollo. ¡Sabemos que SÍ quieres hablar de Sexo con ellos y sabemos también, que no siempre es fácil encontrar las respuestas adecuadas a todas sus preguntas! Rosa Eva te enseñará herramientas eficaces para abordar la Educación Sexual de forma natural y clara, para ayudarte a no darles la espalda y que crezca su confianza en ti. Hoy jueves, 16 de noviembre, a las 19:30, en Arces 3 Formación (Plaza de Los Arces, 3). ¡No te lo pierdas!

Valladolid Manolo Sierra

El Puerto Chico (calle Nicasio Pérez) la nueva exposición de Manolo Sierra, que también presentó durante la inuaguración (el pasado martes) de la carpeta titulada también 'Lo que miran esos pájaros'. Contiene cuar estampas estampas cada carpeta y la edición consta de 50 ejemplares.

Valladolid Rock and Roll

Good Rockin'Valladolid cumple su tercera edición, presentando un completísimo cartel con conciertos, pinchadas, y otras muchas actividades que llenan un estupendo fin de semana de rock'n'roll. Disfrutaremos en total de seis conciertos: El viernes 17 en la sala Porta Caeli la banda de rock & roll UNCLE CHARLIE COMBO y el artista internacional MIKE SÁNCHEZ; El sábado 18 en el Palacio de Cristal del Museo de la Ciencia, la banda LABELLE, ALICE & THE WONDERS que ofrece un paseo por el swing y LUCKY DADOS al más puro estilo rockabilly; El domingo 19 en la sala El Desierto Rojo la banda vallisoletana de bluegrass y country, THE BLUEGRASS FACTORY.

Valladolid Cuencos tibetanos

El Espacio Alaya Yoga (calle Rastrojo, 7) acoge el concierto de cuencos tibetanos antiguos de Javier Galadriel. Será el sábado, a partir de las 19:00 horas. Toda la información y las rservas pueden efectuarse en Alaya Yoga o llamando a los números de teléfono 667750914 y 696978152.

Valladolid Max Schreiner y amigos

Tras unos meses de forzosa inactividad, el pianista Max Schreiner vuelve a sentarse al piano para ofrecernos, en compañía de un puñado de sus mejores compañeros y colaboradores, una estupenda sesión del mejor jazz de la ciudad. CAFE TEATRO ZORRILLA (Plaza Mayor, 9). Viernes, 21:00. Entrada gratuita / Aforo limitado.

Valladolid Flamenco

El viernes día 17, a las 21.30, en el Teatro Cervantes, la segunda entrega de La Mujer en el flamenco. En esta ocasión con la bailaora Lita Blanco y su cuadro flamenco, con Carlos Garnacho al cante, Antonio Sendra a la guitarra, Alberto Farto a la percusión y Óscar Calvo al violín.

Homenaje a Luis Lara

El domingo día 19, en el mismo escenario (Teatro Cervantes), homenaje al guitarrista Luis Lara. Actuará él mismo y le acompañarán otros guitarrristas como Raúl Olivar, Óscar Vecino, José Ignacio Andrés, Carlos de Paz, David Jiménez, Raúl Fraile, Roberto Serna y Juan Pablo Reyes. También el bailaor Arturo Aguilar y el coro rociero de la Casa de Andalucía.

Valladolid Shirley Davis & The Silverbacks

Tras cerrar el año pasado con el Premio Pop-Eye al Grupo Revelación Internacional, Shirley Davis & The Silverbacks comienzan el 2017 con una nueva ronda de conciertos por Segovia, Lleida, Barcelona, Zaragoza, Huesca, Ceuta, Vitoria, Santander, Logroño… ¡y ahora los tendremos encabezando el BLACK & BLUES FEST! El sábado 25 de noviembre, en la segunda jornada del festival, en la Sala Blanca del LAVA (Paseo de Zorrilla 101, Valladolid). Compra ya tus entradas en en los puntos de venta autorizados: Kafka Gondomatik Laboratorio de las Artes de Valladolid LAVA y 24 horas en http://bit.ly/2feXp3M

Ávila El Rey León

María Fernández indica que la Compañía Onbeat interpretará canciones de El Rey León y El Rey León II, con algunas de la tercera parte de la saga: voces en directo, coreografías y puesta en escena. El domingo 19 de noviembre, a partir de las 17,30 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. El precio de la entrada serán 18 euros.

Ávila Teatro

En su XXX Edición, la muestra de teatro ‘Ciudad de Ávila’ reúne, del viernes 3 al domingo 26 de noviembre, diez obras de gran calidad distribuidas en las cuatro semanas del mes. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a las 20,30, con precios que varían desde los 12 euros a los 132 euros de abono.

Navarrevisca (Ávila) Ruta de la Tapa

El municipio de Navarrevisca celebra su Ruta de la Tapa con creaciones típicas de la cocina de la zona. Se celebrará en la jornada del 18 de noviembre, en cinco establecimientos locales.

Narros del Castilo (Ávila) Jornadas Micológicas

El día 18 de noviembre, Narros del Castillo celebra la XI edición de sus Jornadas Micológicas, con diferentes actividades relacionadas con la otoñal tradición de la recogida y búsqueda de hongos.

Zamora Cyrano de Bergerac

Alicia Pérez señala que el Teatro Principal de Zamora acoge el viernes 17 de noviembre a las 20:30 horas la obra ‘Cyrano de Bergerac’, con el actor José Luis Gil. Completan el reparto Ana Ruiz, Álex Gadea, Rocío Calvo, Carlos Heredia, Ricardo Joven y Nacho Rubio, bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer. Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín que expresa su amor por la bella Roxane a través de Christian, el apuesto soldado a quien ella ama. Ayudará a su rival escribiendo en su nombre apasionadas cartas de amor. La duración es de una hora y 25 minutos y las entradas pueden adquirirse a un precio de entre 8 y 15 euros.

Zamora Faemino y Cansado

Faemino y Cansado actuarán el domingo 19 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con su nuevo espectáculo ‘¡Quien tuvo retuvo!’. El show promete risas y reminiscencias a los espectadores. Comenzará a las 19:00 horas y tiene una duración aproximada de 90 minutos. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 18 y 23 euros.

León The Rebels

La banda The Rebels continúa con su gira 'Mafia Tour' y el próximo jueves 16 de noviembre estarán en El Gran Café de León a las 22:00. Entrada 5€. El tercer disco de los madrileños, Mafia se publicó el pasado 27 de octubre bajo el sello independiente de reciente creación Red Fox Music y está recibiendo muy buenas críticas entre los medios especializados en rock e indie.

Segovia Cine

César Blanco destaca que el cine toma el mando de las operaciones en el calendario cultural de Segovia. Casi 200 proyecciones de más de un centenar de películas repartidas entre los diferentes ciclos y secciones que colma de contenido el programa de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, más conocida como la Muces, que alcanza su duodécima edición. Infinidad de actividades relacionadas con el mejor séptimo arte realizado en el Viejo Continente se suceden a lo largo de siete días. Hay mucho y bueno donde escoger, destacando la sección oficial con 37 cintas a 2 euros el pase, muchas de ellas premiadas en festivales internacionales; pero también hay iniciativas paralelas.

Por ejemplo, este jueves 16, a las 18 horas, en el Museo Esteban Vicente, se presentará el proyecto Quercus V, Castilla y León en Corto, en el que se proyectarán varias piezas hechas por directores de la comunidad autónoma. Ese mismo día, a las 19:15 horas, en la sala Loygorri de la Academia de Artillería, se vestirá de largo el ciclo sobre cine y ciencia con la proyección de ‘El hombre que conocía el infinito’ y un coloquio con Alberto Rincón Herranz. A las 19:30, en el Colegio de Arquitectos, también se celebrará otra de las actividades paralelas de la Muces con una charla sobre ‘Naturaleza y artificio en el jardín’ a cargo de Darío Álvarez; a las 20:15 horas se podrá ver la película ‘El beso de la serpiente’.

Segovia Videoarte

Metidos ya en la jornada del viernes, además de las proyecciones encuadradas en las distintas secciones, el Museo Esteban Vicente repite colaboración con una muestra de viodeoarte ‘Paisajes posthumanos’ basado en el nuevo arte audiovisual digital europeo. Será a las 20 horas. Esa misma tarde, un poco antes, a las 18 horas, en la Casa de la Lectura, se celebrará un cine-fórum titulado ‘El lenguaje de las imágenes’ que añade la proyección de la película de Icíar Bollain ‘También la lluvia’. En la sala de la Fundación Caja Segovia, la sección de La Mirada Necesaria contará con las reflexiones de las profesoras de la UVA, Pilar San Pablo y Tecla González, que darán paso al visionado de la cinta ‘Sister’. Será a las 11:30 horas. Precisamente en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, tendrán lugar las cuartas Jornadas Pedagógicas de Cine y Educación, que desde las 10 horas celebrará una mesa redonda. A las 19 hora, en la librería Intempestivos, se presentará el libro ‘Rodando por el mundo, Mis recuerdos y trucajes cinematográficos’, de Emilio Ruiz del Río.

Segovia Muces

Y ese mismo viernes, a las 20:30 horas, la gran fiesta de la Muces. Será, como es tradición, en el Parador de Segovia. La entrada requiere invitación. La gala de este año, que será conducida por la actriz y presentadora Ana Morgade, homenajea a Fernando Colomo. Un poco después, a las 22 horas, la fiesta del cine, también con invitación, proseguirá con la actuación de La Troupé de la Merced.

El último maestro ruso

El sábado 18 sigue el frenético ritmo de la Muces con más proyecciones y películas. También con música, como el concierto que ofrecerá en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel Four Hands Project sobre la banda sonora original de ‘El último maestro ruso’. Será a las 17:45 horas. A las 13:30 horas, en La Alhóndiga, tomará protagonismo el vino y el particular duelo de tintos con caldos del país invitado en esta edición de la muestra, Bulgaria, y de España. Todo bajo la dirección del sumiller Lucio del Campo.

Cine europeo

Y en la jornada del domingo la Muces prepara su recta final más cine europeo entre el que se cuela un especial dedicado a la producción búlgara de animación, a las 18 horas, en la Casa de la Lectura. Además, este país volverá a acaparar el foco de interés de la actividad paralela que se desarrolla en La Cárcel con el recital de piano de Ludmil Angelov, con la entrada libre hasta completar aforo.

Segovia Música

Además de todo el séptimo arte, la agenda cultural se llena de citas y estilos de lo más variados. Para los más clásicos, la banda de la Unión Musical Segoviana y el Coro del Cuadro Lírico Julián Gayarre ofrecerán un concierto en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia. Será el sábado 18, a las 20 horas, en el auditorio del Conservatorio de Música de la capital segoviana. La entrada es gratis hasta completar aforo, aunque los asistentes pueden colaborar con donativos destinados a Manos Unidas.

Beat Club

La sala Beat Club de Segovia hace triplete este fin se semana. Tres propuestas diferentes que empiezan el viernes 17 a ritmo de ‘hip hop’, ‘newfunk’, ‘drum and bass’ y ‘breakbeat’ con un djset de Guerryjazz y Chus y la presentación del EP de The Outsider dentro de la gira Crossbeasts. Empezará a la medianoche con entradas a 3 euros en anticipada y 5 euros en taquilla. El sábado, a las 22 horas, toma el relevo la fiesta de A La Volé, en culminación a sus jornadas sobre champagne. ‘Bubble music’ combina el rock and roll con una selección de Pet Nat. El precio es de 25 euros.

The Fuzillis

Y el domingo 19, a las 21 horas, la sala segoviana rubrica la terna de directos con más rock and rol, esta vez de la mano de The Fuzillis, sinónimo de saxos revoltosos y guitarras lascivas para descerrajan un repertorio de salvajes y joviales melodías. La entrada cuesta 10 euros.

Segovia Teatro

El teatro también tiene hueco estos días con el ciclo de Paladio Arte en su teatrillo de los Altos de la Piedad de la capital segoviana. Este sábado 18, a las 18 horas, tendrá lugar la representación de ‘Animales’, uno de los espectáculos más premiados de la compañía El Retablo, especialmente dirigido para niños a partir de 3 años. Además, el auditorio Menéndez Pidal de El Espinar se vestirá de largo para un estreno nacional. Izará el telón para disfrutar con el musical ‘La cantante’, que apuesta por un gran reparto plagado de rostros populares de la pequeña y gran pantalla como Juanjo Pardo, Saray Carrasco, Diego Molero, Leo Rivera, Rocío Madrid y la argentina Solange Freyre. La representación será a las 20:30 horas, y los precios son de 17 euros en anticipada y 19 euros en taquilla.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca la apasionante semana llena de fantásticos conciertos como los de The Skalaties (Burgos y Valladolid), Ara Malikian (León), El Cigala (Salamanca), Antonio Orozco y El Arrebato (Valladolid)

Jueves

BURGOS – NIKKI HILL (Hangar, 21:00h, 18€)

VALLADOLID – TERRY OLDFIELD & CARLOS GARO (Lava, 21:30h, 15€)

VALLADOLID – THE PRETTY THINGS + NAIA (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

Viernes

BURGOS – THE SKATALITES + SKA AS ONE (Hangar, 22:00h, 16€)

BURGOS – REBECA JIMÉNEZ (La Casa de las Musas, 21:30h, 12€-14€)

LEÓN – ARA MALIKIAN (Palacio de los Deportes, 21:00h, 35€-45€)

LEÓN – SAGENESS + SOMALI YATCH (Babylon, 22:00h)

SALAMANCA – TRIBUTO THE BEATLES (Factory, 22:00h, 10€-12€)

SALAMANCA – DIEGO EL CIGALA (Caem, 21:00h, 40€-65€)

VALLADOLID – ANTONOI OROZCO (Miguel Delibes, 21:00h, 25€-65€)

VALLADOLID – MIKE SÁNCHEZ + UNCLE CHARLE COMBO (Porta Caeli, 21:30h, 13€-15€)

VALLADOLID – LA M.O.D.A. (Lava, 22:00h, 16€)

Sábado

BURGOS – LOS ZIGARROS (Hangar, 21:00h, 18€)

LEÓN – LA M.O.D.A. (Espacio Vías, 21:30h, 15€)

LEÓN – SCYLA (Babylon, 22:00h)

PALENCIA – IV CARIÓN ROCK FESTIVAL, LEO JIMÉNEZ + OKER + GUADAÑA + INVADETH (Nave Infinity, 20:30h, 15€-20€)

SALAMANCA – TRIBUTO A EL ÚLTIMO DE LA FILA (Factory, 22:30h, 8€-10€)

VALLADOLID – NEW DAY (Porta Caeli, 21:00h, 10€-13€)

VALLADOLID – THE SKALATIES + THE SURVIVERS (Lava, 21:00h, 16€-20€)

VALLADOLID – LABELLE + ALICE & THE WONDERS + THE LUCKY DADOS (Museo de la Cienca, 20:30h)

Domingo

SEGOVIA – THE FUZILLIS (Beat Club)

VALLADOLID – EL ARREBATO (Miguel Delibes, 21:00h, 20€-45€)

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca las actividades de Palencia para este fn de semana.

Viernes

Palencia. Maratón de cuentos

Tercera edición del maratón que promueve la Junta de Castilla y León y organiza Pez Luna Teatro y la Casa de Agua. 'Contar es escuchar' es el lema de la sesión. Biblioteca Pública, De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 23:00 horas.

Palencia. Música

El organista Francis Chapelet ofrecerá un concierto, organizado por la asociación Amigos de los Clásicos, en el convento de las Agustinas Recoletas, que posee un órgano Otorel. Tocará obras del mismo Chapelet, Anónimo de siglo XVI, Antonio de Cabezón, Andrés de Sola, F. Correa de Arauxo, Juan Cabanilles, Antonio Mestres, François Roberday, Louis Claude Daquin y Juan Sebastián Bach. La entrada-donativo será de cinco euros. Calle Gil de Fuentes esquina Jorge Manrique. 20:30 horas.

Palencia. Homenaje a Miguel de Molina

La Zona Teatro pone en escena 'Miguel de Molina al desnudo', un homenaje al gran cantante que está interpretado por Ángel Ruiz con César Belda al piano y dirección de Félix Estaire. La obra es más que una biografía musical o un homenaje a la figura de Miguel de Molina, es la necesidad de contar a través de su vida algo que atañe al presente y de situar la copla en el lugar que le corresponde. Teatro Principal. 20:30 horas.

Palencia. Actividades para jóvenes

En el marco de las actividades del Mes de la Infancia, se celebra este viernes una Gymkana organizada por la asociación scout La Senda. De 17:30 a 19:30, en la Plaza Mayor.

Palencia. Literatura

Óscar Ercilla presenta su primer libro, 'Salvación, un libro de relatos que termina en una historia de ciencia ficción con importantes dosis de sociología y sobre comportamiento de los seres humanos. Ercilla es un geólogo palentino que trabaja desde hace seis años en Chile. Biblioteca Pública, 19:00 horas.

Palencia. Reforma protestante

Nuevo acto de la conmemoración de los 500 años de la reforma protestante. Conferencia 'Militares españoles y mujeres españolas en la reforma', por Antonio Simoni, de la facultad de Teología de La Carlota (Córdoba). Lecrác, 19:00 horas.

Palencia. Ambiente infantil

Genios del camuflaje es el título del taller dirigido a niños de 4 a 7 años. Aula de Medio Ambiente de la Caja de Burgos (avenida Santiago Amón), 18:00 horas.

Paredes de Nava. Taller infantil

Cómo escribir cuentos infantiles es el título del taller que llevará a cabo Manuel Guisande, que se enmarca en las actividades promovidas por la Diputación en las bibliotecas municipales. 17:00 a 18:30 horas.

Dueñas. Animación literaria

Taller de animación literaria titulado 'El reino de las palabras', que se enmarca en las actividades promovidas por la Diputación en las bibliotecas municipales. 17:00 a 18:30 horas.

Carrión de los Condes. Taller micológico

En el marco de las II Jornadas Micológicas de Carrión de los Condes, este sábado se desarrolla el taller 'Llavero seta'. Casa de Jóvenes, 17:00 horas.

Sábado

Palencia. Festival Diapasión

El Festival Internacional de Guitarra Diapasión tiene este sábado una nueva cita con la música clásica. Actuará la guitarrista Xuefei Yang, intérprete de origen chino que es aclamada como una de las mejores guitarristas del mundo. Interpretará obras de F. Sor, J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, T. Jobim, Xu Changjun y una canción popular china. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Carrión Rock

Este sábado se celebra el IV festival Carrión Rock con la presencia de Guadaña, Invadeath, Oker y Leo Jiménez. Participarán también los alumnos de la Escuela de Rock desde las cinco de la tarde hasta la hora de inicio del festival, a las 21:00 horas en la nave Infinity (calle Extremadura, 5). Venta anticipada: 15 euros; en taquilla: 20 euros.

Palencia. Taller familiar

En el marco de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Palencia dentro de la Escuela de Igualdad, este sábado se celebra un taller dirigido a toda la familia titulado 'Chequea tu responsabilidad'. Plaza Mayor, de 12:30 a 14:30 horas.

Palencia. Actividades para jóvenes

En el marco del mes de la infancia, este sábado se desarrollarán las siguientes actividades:

12:30 a 14:00 en San Pablo y de 17 a 18:30 horas en el Parque del Salón. Juegos, actividades, talleres y pruebas de habilidad relacionadas con los Derechos de los Niños.

16:30 a 18:30 Juegos de misiles, organizado por el grupo scout la Senda.

18:00 a 20:00 Gymkhana en el parque de La Carcavilla. Organiza, grupo scout Tres Mares.

18:00 V Festival Multicultural de Danza a cargo del Grupo Infantil de Danzas Besana (Valladolid), el Grupo de Danzas de Navarrete (La Rioja) y la Sección infantil y juvenil de la Agrupación Folclórica El Zascandil. Organiza: Asociación Alto Voltaje.

18:00 a 19:00 Libro Cómic de los Derechos de la Infancia en Palencia y Cuentacuentos vivenciado del Libro de la Selva, en la Plaza Mayor. Organiza: Asociación Scout San Miguel.

Palencia. Conferencia

Charla sobre el filósofo palentino Francisco Fernández Buey, que militó durante años en el PSUC y destacó por su actividad antifranquista. Nacido en Palencia en 1943, falleció en Barcelona en agosto de 2012. Biblioteca Pública, 10:30 horas.

Palencia. Reforma protestante

Nuevo acto de la conmemoración de los 500 años de la reforma protestante. Conferencia 'La segunda reforma', por Antonio Simoni, de la facultad de Teología de La Carlota (Córdoba). Lecrác, 19:00 horas.

Abarca de Campos

El organista Francis Chapelet ofrecerá este sábado en el auditorio de la fundación que lleva su nombre en Abarca de Campos. El programa estará integrado por dos partes. En el órgano de la fundación tocará obras de Guilain Freinsberg, Samuel Scheidt y Juan Sebastián Bach, y en un órgano italiano tocará piezas del compositor Girolamo Frescobaldi la obra 'Fiori Musicali'. 19:00 horas. 10 euros para los no socios y gratuito para los socios -se pueden hacer socios en el mismo momento de adquirir la entrada.

Dueñas. Musical

La compañía de teatro Athenea interpreta en Dueñas 'Los dinosaurios', un musical infantil, didáctico e interactivo en el que los niños tienen la oportunidad de conocer los diferentes dinosaurios y convertirse en auténticos paleontólogos. Los niños, bailarán, cantarán y pasarán un rato inolvidable con el doctor Fósil y sus dinosaurios, la jefa de paleontólogos y todo un equipo de paleontología. Al final del espectáculo se les hará entrega a cada niño de un carnet de paleontólogo, que demostrará que han superado todas las pruebas planteadas por este peculiar equipo. Sala Fray Luis de León, 19:45 horas.

Paredes de Nava. Teatro

La XIII Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava ha programado para este sábado la obra 'El malentendido', de Albert Camus, a cargo de la compañía La Galerna, de Gijón. Salón de actos del Ayuntamiento. 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

Continúa el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Camino de Santiago con 'La leyenda de un bandido', a cargo del grupo La Garnacha Teatro, de Logroño. Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Saldaña. Música

Daniel Acebes ofrece un concierto violoncello, que ofrecerá versiones y temas propios de pop-rock. Casa de Cultura, 19:30 horas.

Domingo

Palencia. Música

Concierto conmemorativo del 500 aniversario de la reforma protestante con música góspel a cargo de los Coros Alianza de Valladolid y Soli Deo de Burgos. Teatro Principal, 18:00 horas. Entrada gratuita.

Palencia. Música abierta

Nueva sesión del ciclo 'Domingos en(cantantes)', abierta a todos los que quieren mostrar su música o sus habilidades con los instrumentos. Bar Universonoro, 21:00 horas. Entrada libre.

Palencia, Cine familiar

El Cine Ortega organiza una proyección de la película 'Canta' a beneficio de Unicef con motivo del Día Mundial de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niños, que se aprobó el 20 de noviembre de 1989. 12:oo horas. 4 euros.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Continúa el XXX Certamen Nacional de Teatro Aficionado con la actuación del grupo Taller de Teatro Maru Jasp, de Madrid, que pondrá en escena 'Si algo puede sucerde...', de Patxo Tellería'. Casa de Cultura Jesús Meneses. 19:30 horas. Precio: 3 euros. Mayores de 65 años, discapacitados, parados y jóvenes con carné, 2 euros; bono de las seis obras, 12 euros.

Baltanás. Concentración de clásicos

Cuarta edición de la Concentración de clásicos Villa de Baltanás. Inscripciones en el Cine Cooperativa San Millán. Visitas y rutas de vehículos antiguos por la capital del Cerrato. A partir de las 10:30 horas.