Héctor Galán, en el vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram y el Papa León XIV posa con la imagen del punto kilométrico.

Desde Zamora a Roma con pastas, un jamón y una señal de 'León,14 km' para el Papa

El sacerdote zamorano Héctor Galán obsequió a León XIV con productos de su tierra y con una broma en forma de foto de un indicador de carretera

Chema Cillero

Chema Cillero

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

¿Se imaginan recoger en un libro todos los regalos curiosos que les han entregado a lo largo de la historia a los papas, sobre ... todo a los de la época moderna? Ni lo intenten, no cabrían en un volumen, sería más cosa de una enciclopedia como la británica. Vayan un par de ejemplos. Así, al Papa León XIII, el de la encíclica 'Rerum Novarum', al frente del Obispado de Roma entre 1879 y 1903 y predecesor del actual no en orden de papado, solo de ordinal, le regalaron una gacela que en un paseo por los jardines papales lo derribó inesperadamente, pero él lo tomó con humor preguntando: «¿Cuándo han visto que un león le tenga miedo a una gacela?». Y al que sí fue predecesor del Papa actual, a Francisco, le obsequiaron con una camiseta del equipo de malabaristas del baloncesto conocido como Harlem Globe Trotters con su nombre y número.

