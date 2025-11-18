Desde Zamora a Roma con pastas, un jamón y una señal de 'León,14 km' para el Papa

¿Se imaginan recoger en un libro todos los regalos curiosos que les han entregado a lo largo de la historia a los papas, sobre ... todo a los de la época moderna? Ni lo intenten, no cabrían en un volumen, sería más cosa de una enciclopedia como la británica. Vayan un par de ejemplos. Así, al Papa León XIII, el de la encíclica 'Rerum Novarum', al frente del Obispado de Roma entre 1879 y 1903 y predecesor del actual no en orden de papado, solo de ordinal, le regalaron una gacela que en un paseo por los jardines papales lo derribó inesperadamente, pero él lo tomó con humor preguntando: «¿Cuándo han visto que un león le tenga miedo a una gacela?». Y al que sí fue predecesor del Papa actual, a Francisco, le obsequiaron con una camiseta del equipo de malabaristas del baloncesto conocido como Harlem Globe Trotters con su nombre y número.

Esta semana se ha unido a esta tradición el sacerdote zamorano Héctor Galán, que ha subido a sus redes sociales su momento inolvidable durante su audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano: «He tenido el privilegio de entregarle varios regalos muy zamoranos: jamón ibérico, pastas típicas y también un catálogo de Las Edades del Hombre, que ahora se exhiben en Zamora». «Con ese catálogo, continúa Galán, le invitamos a conocer nuestra diócesis, a descubrir de cerca las Edades del Hombre y la riqueza espiritual y cultural de Zamora». Mientras no ha trascendido si el jamón procede de alguna chacinera gourmet, del tipo Joselito o Cinco Jotas, lo que sí que es posible apreciar en las fotos que acompañan la nota del sacerdote zamorano en su Instagram es que las pastas son de dulces Félix Villar, cuya especialidad son los mantecados y las pastas de almendra.

Pero quizá por la ilusión de conocer en persona al heredero del apóstol Pedro, tal vez subyugado por los tesoros vaticanos, el sacerdote Héctor Galán se vino arriba y completó su lote de obsequios al Sumo Pontífice nacido en Chicago como Robert Francis Prevost y con años de labor pastoral en Perú con una fotografía enmarcada de una señal de tráfico de la carretera N-630 en la que puede leerse: «León, 14 km», «haciendo un guiño humorístico y entrañable por el nombre papal», según la definición del propio Galán. «El Papa se rio al verla, nos pidió que le hiciésemos una foto con ella: «¡Hazme una foto!», dijo con simpatía».

La conclusión del sacerdote zamorano es que a León XIV le adorna el sentido del humor. Quizá en este punto es conveniente también recordar que otra de sus virtudes es la de la paciencia, como demostró durante su etapa en el país de los Incas donde dicen que por el cariño que le tenían las comunidades locales llegó a celebrar sus cumpleaños hasta 15 veces debido a su gran afecto.

Pero esta es sobre todo una historia feliz y de objetivo cumplido, como confirma el mensaje final de Héctor Galán: «Fue un encuentro que combinó fe, humor y tradición, y que nos permite acercar nuestra tierra y nuestra Iglesia al sumo Pontífice».