Turismo rural, otra víctima de las llamas en Zamora Las reservas en Sanabria se han anulado al 100% desde mediados de agosto. «Todo lo que se ha quemado es un recurso turístico», comenta Luis Chico, presidente de la Asociación Turismo Rural de Castilla y León.

Varios vecinos colaboran en la extinción del incendio en los alrededores de San Martín de Castañeda.

Óscar F. Civieta Zamora Domingo, 31 de agosto 2025, 09:11

Se ha llevado por delante casas, naves, coches, tractores... Ha alterado ecosistemas, ennegrecido el aire y destrozado huertas. Ha borrado recuerdos y destruido proyectos. Pasado, presente y futuro. Los incendios arrasan con todo, y, en un lugar como Sanabria, en el que la beldad de su entorno natural es uno de sus principales atractivos, también con el turismo.

Entre 2022 y 2024, según cifras oficiales de la Junta de Castilla y León, el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto registró una media anual de 705.485 visitantes. Los meses de julio y agosto fueron los de mayor afluencia, con una media de algo más de 180.000 visitas al mes. Como ejemplo, el día de mayor afluencia de 2024 fue el 17 de agosto, con 10.465 personas y 3.434 turismos.

Cuando la Administración prepare las estadísticas de 2025, lo tendrá fácil: desde el 15 de agosto, 0 visitantes. «Las reservas han caído el 100% y están teniendo ya anulaciones para septiembre. Todo lo que se ha quemado es un recurso turístico», destaca Luis Chico, presidente de la Asociación Turismo Rural de Castilla y León, en conversación con El Norte de Castilla.

Hay lógica preocupación por las cancelaciones, pero también incertidumbre, porque, como explican desde la Asociación de Guías de Zamora, «la gente espera hasta última hora y te anulan la visita dos días antes».

En su caso, la inmensa mayoría de grupos de turistas a los que guían son gente mayor con enfermedades asociadas, algún problema pulmonar, «y les da miedo respirar un aire insano», señalan en la Asociación. También a eso, pero pensando en los más pequeños, se refiere Chico: «Es el fuego, el humo, el aire, nadie va a llevar a sus hijos a un lugar que puede ser inseguro y en el que hay posibilidades de que haya más incendios».

«Se proyecta una imagen de que Sanabria está quemada, y eso es erróneo»

Luis Chico pide que, desde las Administraciones, se preste apoyo económico a los alojamientos rurales, pero también comunicativo: «Hay que transmitir a los turistas que Castilla y León sigue siendo un destino seguro, que cuenta con muchos espacios intactos».

Sobre tal extremo hace hincapié Javier López, gerente del Centro de Turismo Rural El Recreo, en San Martín de Castañeda. Asegura que se está proyectando «una imagen de que Sanabria está quemada, y es algo erróneo. Se ha quemado una parte, pero los aledaños del Lago, los alrededores, las rutas, en todos esos lugares se puede estar».

López, que fue de los que se quedó en el pueblo a hacer guardias y colaborar con los medios oficiales, detalla que, desde la semana del 18 de agosto, el centro está completamente vacío. «Teníamos lleno el fin de semana de la Travesía a Nado Lago de Sanabria, esa prueba se ha suspendido y nos han cancelado todas las reservas. No tenemos nada hasta el 6 de septiembre».

En El Recreo también tienen restaurante y los efectos son tremendos: «En plena temporada, como es agosto, solemos tener más de 100 comensales, ahora estamos con 10 o 15. Las pérdidas son terribles», reconoce.

«No tengo nadie para el mes de septiembre

En la Asociación de Guías de Zamora resaltan el hecho de que mucha gente llame para ver «cómo está la situación, si hay humo, si merece la pena ir...». Es algo que también le ocurre a José Antonio Sutil Sastre, dueño de la Casa Aldea de Montaña San Ciprián (sita en el pueblo homólogo). «Yo tenía gente alojada y se tuvieron que ir. He perdido todos los fines de semana y en septiembre no tengo ninguna reserva. La gente llama a preguntar cómo está el tema, te dicen que han pensado venir, pero que estando todo quemado...».

El fuego y el humo desde San Ciprián y vecinos del pueblo haciendo labores de desbroce. José Antonio Sutil Sastre.

José Antonio fue otro de los que decidió quedarse, «hay que luchar por esto», afirma. En un momento en el que arrecian las críticas por la gestión de los incendios, él deja claro que allí «ha habido dispositivos y aviones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del a Comunidad, si no, esto se habría quemado todo».

«Ni reservas, ni llamadas, ni nada»

Los alrededores de la Casa rural El Molino de Botero, en San Justo (a poco más de 6 kilómetros de San Ciprián), están perfectos, asevera a este medio Amparo, su dueña. A pesar de ello, le han anulado todas las reservas desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre. Desde que el fuego comenzó a avanzar, «ni reservas, ni llamadas, ni nada», lamenta.

No obstante, lo entiende, «la gente viene de vacaciones a disfrutar, y el medio natural es uno de los principales atractivos», resalta. Pero no el único, aclara Luis Chico, que ya piensa en varias campañas centradas, entre otros aspectos, en la diversificación: «Tenemos historia, patrimonio, gastronomía, enoturismo», detalla.

En su mente también está promover que los propios turistas colaboren en la reforestación: «Que la gente venga, disfrute de un fin de semana, plante árboles y pueda decir que ha participado en la reforestación de Sanabria, pero también de la Sierra de la Culebra, de Las Médulas, de la Montaña Palentina».

Reforestación, recuperación de los paisajes y de la biodiversidad, prevención, protección de la fauna y de la flora, en todo eso quiere centrarse Chico, a través de un proceso de concienciación y sensibilización, que necesariamente deberá contar con el apoyo de las Administraciones.

Porque en todo lo que ha ocurrido, subyace el sempiterno olvido de los pueblos. «Donde se han producido los incendios son pequeñas poblaciones y el mundo rural están un poquito abandonado. Necesita digitalización, prevención en los bosques, servicios, transporte, sanidad...», enumera Chico en una lista infinitas veces repetida.

