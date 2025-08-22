Muere un hombre de 69 años en el incendio de una vivienda en un pueblo de Zamora El tejado de la casa, situada en Riego del Camino, colapsó y el inmueble quedó calcinado, aunque los bomberos consiguieron que no afectara a casas colindantes

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 10:05

Un hombre de 69 años falleció anoche en el incendio declarado en una vivienda de dos plantas con buhardilla ubicada en el número 17 de la calle Misleo, en Riego del Camino (Zamora).

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió varias llamadas en las que se alertaba de un incendio y de una explosión en la vivienda, con posible presencia de una persona en su interior.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Zamora, los Bomberos de Zamora y de la Diputación y Emergencias Sanitarias del SACyL, que envió una ambulancia con soporte vital básico y al médico del centro de salud de Villarrín de Campos.

El suceso se produjo a las 22.42 horas de ayer. El fuego se declaró por causas que no han sido descritas. El tejado de la vivienda se colapsó y el inmueble quedó calcinado, aunque se consiguió que no afectara a casas colindantes, según precisaron fuentes de la Diputación de Zamora.