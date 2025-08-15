El incendio de Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria

El incendio de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria La superficie afectada supera ya las 31.500 hectáreas y cualquier ráfaga de viento puede provocar la apertura de nuevos focos

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda.

El Norte Viernes, 15 de agosto 2025, 10:34

El incendio forestal Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y Castrocalbón (León), que permanece en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y cuya superficie afectada supera las 31.500 hectáreas, presenta una situación favorable, según el director técnico de extinción, DTE, Ángel Sánchez.

«Hay una evolución satisfactoria y las reavivaciones que han podido surgir durante la noche se han podido controlar», comentó antes de señalar que el perímetro no ha avanzado y se seguirá trabajando para conseguir su estabilización.

Al tratarse de un fuego con tanta extensión, señalan desde la DTE, hay que estar muy pendiente de su evolución durante los próximos días, porque tiene numerosos puntos calientes y cualquier ráfaga de viento puede provocar la apertura de nuevos focos.