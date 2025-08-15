El incendio de Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda. EP

El incendio de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria

La superficie afectada supera ya las 31.500 hectáreas y cualquier ráfaga de viento puede provocar la apertura de nuevos focos

El Norte

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:34

El incendio forestal Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y Castrocalbón (León), que permanece en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y cuya superficie afectada supera las 31.500 hectáreas, presenta una situación favorable, según el director técnico de extinción, DTE, Ángel Sánchez.

«Hay una evolución satisfactoria y las reavivaciones que han podido surgir durante la noche se han podido controlar», comentó antes de señalar que el perímetro no ha avanzado y se seguirá trabajando para conseguir su estabilización.

Al tratarse de un fuego con tanta extensión, señalan desde la DTE, hay que estar muy pendiente de su evolución durante los próximos días, porque tiene numerosos puntos calientes y cualquier ráfaga de viento puede provocar la apertura de nuevos focos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  7. 7 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria

El incendio de Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón presenta una evolución satisfactoria