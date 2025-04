Ampliar El subdelegado del Gobierno junto con el teniente coronel tras la reunión con los alcaldes. Ó. F.

La Guardia Civil de Zamora se planta: «Nuestra función no es ser delegados en festejos taurinos» El subdelegado del Gobierno pide soluciones a la Junta para que no sean solo los agentes los que asuman esta función: «Si no hay delegado de autoridad, no hay festejos», advierten desde el Cuerpo