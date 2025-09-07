Controlado el incendio que obligó a confinar un pueblo al noroeste de Zamora Los medios de extinción continúan trabajando en Castromil para sofocar algunas reproducciones en el área afectadas por el fuego

Castilla y León contabiliza este domingo un único incendio de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) que permanece activo en Castromil (Zamora) y en el que descendió de peligrosidad durante la noche tras alcanzar en las primeras horas del día de ayer una «notable intensidad» y un «avance rápido», lo que provocó que se declarase el nivel 2 y fuera necesario confinar a la población de la localidad -una orden ya desactivada-, situadas al noroeste de la provincia y de apenas noventa habitantes.

Desde el Servicio de Medio Ambiente trasladaron, en torno a las 21:53 horas del domingo, la disminución del nivel de peligrosidad en el incendio zamorano al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 2, cuyo fuego se originó en la tarde del viernes en la parte portuguesa y alcanzó poco después al término de la localidad dependiente del municipio de Hermisende.

Durante las primeras horas, fue un incendio «bastante intenso, con mucha llama y que ha avanzado rápidamente», ha señalado el director técnico de extinción de este incendio forestal, Ángel Sánchez, quien ha aclarado que con los medios que han intervenido »ha sido posible sofocarlo«. Aún así, »se sigue trabajando con el perímetro en una amplia línea, ya bastante controlado pero sigue con reproducciones», ha añadido. Por lo que se refiere a las próximas horas, se espera «que aumente la humedad y que baje la intensidad del viento».

Por otro lado, el incendio forestal declarado el sábado en el término municipal de Garcibuey (Salamanca), junto a la carretera DSA-255 en dirección a Miranda del Castañar, descendió a última hora de la tarde de ayer al nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) tras ser perimetrado pocas horas después de iniciarse, según informó el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal), y actualmente se encuentra ya controlado, informa Ical.