Bomberos y Policía acusan a la concejala de Recursos Humanos de no querer negociar y tener algo contra ellos

Desde el pasado mes de febrero, Bomberos y Policía Municipal están tratando de negociar con el Ayuntamiento de Zamora ciertas mejoras en sus condiciones laborales. ... En los días previos a Semana Santa, el asunto parecía que podría encauzarse, pero se volvió a caldear después de que la concejala de Recursos Humanos y Diálogo Social del Consistorio, Laura Rivera, suspendiera la mesa sectorial programada para el pasado 28 de mayo, alegando que no habían llegado los informes técnicos que había solicitado para dicho encuentro.

Esto indigno a ambos colectivos, que anunciaron la vuelta a las calles, y al Ayuntamiento, puesto que estuvieron presentes en el Pleno del pasado 29 de mayo con carteles en los que se leía: «No hay solución, sin negociación».

¿Qué piden Bomberos y Policía?

Este viernes se han vuelto a concentrar, durante una hora, en la plaza Mayor, justo delante del Ayuntamiento. Con pitos, sirenas e incluso tambores han hecho mucho ruido, intentando que éste llegara al edificio que tenían a sus espaldas. En el cartel principal, el mismo lema que portaron en el Pleno. Por detrás del mismo, una foto del alcalde, Francisco Guarido, con el mensaje: «Guarido, barandales 2026».

Miguel Ángel Jurado, portavoz de los bomberos, ha concretado que lo que piden es igualdad con el resto de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Zamora. Y eso, ha detallado, se traduce en que, tanto ellos como los policías, puedan disfrutar de la reducción de jornada que tienen «todos los funcionarios» en fechas como San Pedro, Navidad o verano. «Si no podemos tener la reducción en esos momentos, porque hay servicios especiales, que nos la permiten coger en otras fechas», ha reclamado.

Respecto a las peticiones exclusivas de los bomberos, Jurado ha señalado que «la Policía tiene reconocido el solape de guardia en su cómputo anual, además de un pago por noche efectiva», y ellos no.

Ampliar Foto del alcalde de Zamora, que los bomberos y los policías han colocado por detrás de la pancarta principal. Óscar F. Civieta.

Sobre la edil encargada del área, ha afirmado que «no quiere negociar ni desbloquear el conflicto». Para él, «es algo enquistado que tiene algo contra los colectivos de policías y bomberos. Tiene buena fe para negociar con el resto, pero a nosotros nos deja de lado. No sabemos si pasa de estos colectivos o quiere reírse de nosotros».

La propia Laura Rivera, en el Pleno que contó con la presencia de bomberos y policías, explicó que no se les ha quitado nada, sino que lo que se está negociando es una mejora. La concejala, que este viernes ha preferido no hacer declaraciones, señaló que intentan llegar a acuerdos basándose en «criterios técnicos y no políticos» y que ellos son «un Gobierno de izquierdas, que defiende los derechos de los trabajadores».

El resto de funcionarios del Ayuntamiento de Zamora

A la concentración de este viernes frente al Consistorio zamorano, también se han sumado el resto de funcionarios municipales, representados por Marta Pérez, presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento.

Ésta ha enfatizado que la reivindicación no es solo de policías y bomberos, «sino de todos los sindicatos que conforman la Junta de Personal». Todos, ha enfatizado, «tenemos un constante malestar desde hace mucho tiempo, porque hemos perdido la confianza en el equipo de gobierno. No nos escucha y no negocia».

Pérez ha detallado las principales peticiones (a las que también se suman bomberos y policías): «Queremos una modificación del acuerdo regulador, que es de 2010 y es ilegal en muchos de sus artículos. También la elaboración de una relación de puestos de trabajo, donde se garantice la organización de todos los departamentos. Y la implantación de una carrera profesional, que ya está establecida en muchas Administraciones».

Esto afecta, ha comentado Pérez, tanto a los funcionarios como al personal laboral, aunque el Comité de Empresa que representa a estos últimos llegó, un día antes, el jueves 5, a un acuerdo con el Ayuntamiento, que supondrá una mejora en sus condiciones laborales.