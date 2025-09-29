Valladolid Motor Vintage 2025 cuelga el cartel de 'no hay plazas' Cinco días antes del cierre de inscripciones se cubrieron las 500 plazas disponibles para la decimosegunda edición de la cita organizada por El Norte de Castilla

Santiago de Garnica Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:42

El 'garaje' temporal más espectacular de Castilla y León, dedicado a los vehículos de motor antiguos y clásicos, vuelve el próximo domingo 5 de octubre de la mano de El Norte de Castilla. En esta ocasión, Valladolid Motor Vintage alcanzará doce ediciones de pasión por el automóvil.

La cita ha vuelto a despertar el máximo interés pues cinco días antes de cerrarse el plazo de inscripción se cubrieron las 500 plazas disponibles para participar.

En la lista de inscritos aparecen varios vehículos centenarios como un Delahaye o un Berliet MGB-2 proveniente del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, automóviles de los años 30 a 60 de marcas de prestigio; clásicos populares de los sesenta y setenta de marcas desaparecidas como SIMCA, Talbot…, o bien de otras que siguen presentes como Renault, Citroën o Ford, pasando por varios Ferrari, Rolls, Porsche, Daimler o y Jaguar, entre otras marcas. A esto se suman motos de diversas marcas, con la presencia de inglesas y alemanas de la edad dorada, y scooters Vespa y Lambretta. Y tampoco faltarán vehículos industriales e inolvidables camiones de marcas como Pegaso, Barreiros, Avia, o SAVA.

Valladolid Motor Vintage es un encuentro para interactuar, para disfrutar. La organización ha establecido, como en pasadas ediciones, una serie de premios que se basan en datos objetivos (edad, distancia, número de participantes por club…), salvo dos que son criterio del jurado como es la puesta en escena (tanto para coches como motos) y un concurso fotográfico en el que pueden participar los propietarios.

Y para que todo esto se cumpla, para que funcione a la perfección, es imprescindible que se respete en todo momento las indicaciones de los miembros de la organización. Es muy importante que, si no se tiene confirmada la inscripción, no se acuda a la entrada de Valladolid Motor Vintage.

Igualmente se recuerda a los asistentes que, por motivos de seguridad, no se permitirá la salida de vehículos participantes antes de la hora prevista de final del encuentro.

Información práctica:

Fecha. Domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas.

Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla.

Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1995, y/o vehículos con matrícula histórica.

Inscripción. Plazas agotadas.

Patrocinadores y colaboradores. Mapfre, Fundación Michelin, Lexus Valladolid, Red Itevelesa, Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España.

Premios:

Premios Itevelesa al coche más antiguo y a la moto más antigua, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes.