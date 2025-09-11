El domingo 5 de octubre regresa la concentración Valladolid Motor Vintage

Santiago de Garnica Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

El próximo domingo 5 de octubre tendrá lugar la decimosegunda edición de la gran cita de los vehículos antiguos y clásicos organizada por El Norte de Castilla, y que no solo se ha consolidado como la de mayor participación que se celebra en Castilla y León, sino también como una referencia a nivel nacional por su especial naturaleza, pues reúne en un mismo espacio a una variedad de tipos de vehículos y épocas, ordenados por marcas, que suponen toda una lección de historia del automóvil. Su valor no está solo en el metal y los motores, sino en el legado que representan.

La FEVA, Federación Española de Vehículos Históricos, indicaba sobre las Jornadas de Patrimonio de automoción 2025, su deseo de «transmitir a la sociedad, mediante concentraciones, el valor histórico y cultural de los vehículos antiguos y clásicos, por ser representantes de un patrimonio industrial e histórico tal y como reconoce la UNESCO». E, igualmente añadía que «en 2025 tenemos numerosos motivos para sacar a nuestros vehículos a rodar y dejarnos ver ante la expectación de pequeños y mayores, ya que nuestros vehículos están frecuentemente asociados a vivencias y recuerdos de muchas personas».

Y es que, si es importante disfrutar de nuestra afición por los vehículos clásicos, no menos importante es compartir esa afición con el público en general, hacerla visible, despertar el interés por el automóvil y por su historia. Y ese compartir, ese hacer visible para el conjunto de la sociedad la importancia social, cultural y económica del automóvil a través de su historia, que es la de la sociedad del siglo XX y del actual, es el espíritu de ese museo efímero pero cargado de vivencias y emociones que es nuestra concentración de clásicos.

Valladolid Motor Vintage 2025, que cuenta con el patrocinio de Mapfre, Michelin, Lexus y Red Itevelesa, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España, está abierta a todos los propietarios de vehículos de motor fabricados hasta 31 de diciembre de 1995 o bien provistos de matrícula histórica.

Inscripción y confirmación

Ahora bien, para estar presentes en el Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos de Valladolid lo primero es inscribirse no más tarde de la medianoche del miércoles 1 de octubre, y no olvidemos que las plazas son limitadas: no lo dejemos para última hora.

Esta inscripción, gratuita, no solo es obligatoria, sino que además ha de estar confirmada su aceptación por parte de la organización. Sin estos dos requisitos, no se permitirá el acceso al VMV. Por ello, en el caso de haber realizado la inscripción y no tener la confirmación, se deberá poner en contacto con El Norte de Castilla a la mayor brevedad posible.

Los vehículos participantes han de ofrecer una imagen correcta en cuanto a conservación, de fidelidad a su formato original, y no deberán incorporar en sus carrocerías publicidad ajena a su naturaleza y época.

La afición por los vehículos clásicos y antiguos no hace sino crecer en todos los países. El nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que entró en vigor hace un año, al abaratar y agilizar el proceso para los propietarios que quieran hacer histórico su automóvil respecto a la normativa vigente hasta ahora, que cuenta ya con 30 años, puede ser un importante impulso para que España, que cuenta actualmente con 47.000 vehículos históricos, se acerque a los 400.000 de Francia, los 600.000 de Alemania o el millón y medio del Reino Unido.

Fuera de la Zona de Bajas Emisiones Los participantes en Valladolid Motor Vintage 2025, aun careciendo de la correspondiente etiqueta de la DGT como es obvio en vehículos matriculados antes de 31 de diciembre del año 1995, no tienen problema alguno en relación a las zonas de restricción de tráfico. Y es que tanto el marco del encuentro del VMV, hablamos del Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos, como los accesos al mismo, se encuentran fuera de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fijada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Pero, ¿qué tienen de fascinante los coches clásicos? No hay una sino varias respuestas. De entrada, un vehículo clásico es más que un coche, también cuenta una historia: la de su fabricante y la del contexto social en la que se desarrolló su «vida» activa. Y al tiempo, la de sus propietarios. Esta es la razón por la que los coches antiguos parecen tener una historia que ningún coche moderno puede igualar. Así, conservar coches antiguos, es mantener vivo el pasado.

Punto de encuentro

Los coches antiguos son un gran tema de conversación. Están lo suficientemente alejados de la experiencia cotidiana como para que el gran público sepa muy poco sobre ellos, lo que puede dar lugar a conversaciones, a encuentros, interesantes, entre propietarios y espectadores como ocurre en Valladolid Motor Vintage.

Y hasta la medianoche del próximo miércoles 1 de octubre, cuando se cerrará el plazo de inscripción, tienes las puertas abiertas para sacar a pasear, para mostrar el vehículo de colección, moto o coche, y disfrutar de los recuerdos, del espectáculo y la música en compañía de decenas de aficionados que, con modelos muy diferentes, sin embargo, comparten la misma pasión. Además, para dar aún más personalidad a ese ambiente especial, no dudes en disfrazarte acorde con la época de tú vehículo.

Pueden participar en el Valladolid Motor Vintage 2025 todo tipo de vehículos a motor: coches, motos, de competición, industriales (camiones y furgonetas), de bomberos, militares, tractores..., pero siempre que la fecha de fabricación sea anterior a 31 de diciembre de 1995.

Se deberá realizar la inscripción previa (no se admiten vehículos no inscritos previamente), aportando los datos sobre la categoría, la marca y modelo del vehículo, año de fabricación, y fotografía actual que permita comprobar el estado del vehículo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha. Domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas.

Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla.

Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1995, y/o vehículos con matrícula histórica.

Inscripción. Gratuita. Límite: miércoles 1 de octubre en El Norte de Castilla (calle Vázquez de Menchaca, 10); o bien online: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/ No se admiten vehículos cuya inscripción no esté confirmada.

Patrocinadores. Mapfre, Fundación Michelin, Lexus Valladolid, Red Itevelesa. Colaboran: Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España.

Premios:

Premios Red Itevelesa al coche y moto más antiguos, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes.