Vox se queda solo en el Ayuntamiento en contra de mejorar la igualdad en Valladolid

Consenso entre los grupos políticos, sin Vox, para mejorar la igualdad en Valladolid. Los grupos municipales del PP, PSOE y Toma la Palabra se ponen ... de acuerdo y votan en conjunto para mejorar las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de la capital. Consenso, en seis de los ocho acuerdos de la enmienda de modificación del PP a la moción presentada por Toma la Palabra. Hubo unanimidad en uno, para ampliar los apoyos a las familias con especial dificultad para el cuidado de los menores y personas dependientes en situación de vulnerabilidad. Y otro salió adelante con el voto positivo de populares y socialistas. En el resto, Vox se quedó solo. Todos los grupos votaron a favor de procurar la paridad en todos los órganos municipales, evaluar el plan de igualdad vigente hasta este año y debatir uno nuevo, fomentar la presencia de puntos violeta, o considerar nombres de mujeres relevantes de Valladolid para calles y plazas de la ciudad.

«Tenemos una responsabilidad con las mujeres de Valladolid. No sabemos qué molesta a Vox de esto, o si están en contra de que puedan vivir en libertad. Las políticas de igualdad consiguen consenso en el pleno y la extrema derecha se queda sola. Ojalá sea por muchas veces más, la intolerancia y el odio nunca deberían tener espacio en ningún equipo de Gobierno», ha expresado la portavoz de Toma la Palabra, Rocío Anguita. Ante esto, Alberto Cuadrado, de Vox, ha aseverado que la ciudadanía cuenta con «otros problemas más grandes». «Debemos reflexionar cuáles han sido los efectos de este tipo de medidas. El fanatismo 'woke' ha convertido el hecho de ser mujer en algo administrativo», ha añadido.

En relación con esta moción, Vox también ha votado en contra a la propuesta conjunta de PSOE y Toma la Palabra para pedir que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Aquí, Rocío Anguita ha acusado a los socios de Carnero en el equipo de Gobierno de defender una «política retrógrada y de época del franquismo». «Desde Vox rechazamos el feminismo radical porque las mujeres del siglo XXI no son vulnerables ni víctimas», ha expresado Irene Carvajal, quien ha defendido que este día también se debe centrar en los países donde se realizan matrimonios forzosos o existe trata de seres humanos «donde las víctimas son de ambos géneros». Por parte del Partido Popular, el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha adelantado que el acto institucional por el 8M se realizará el viernes 7 de marzo a las 11:30 horas.

El Ayuntamiento conmemorará los cincuenta años de las protestas sociales en Valladolid en contra del franquismo.

Y también hubo consenso, de nuevo sin Vox, en que el Ayuntamiento conmemore el cincuenta aniversario de las protestas sociales en contra de la dictadura. Es decir, las fechas en que el Gobierno franquista cerró la Universidad de Valladolid, enmarcado en un contexto social donde se produjeron diferentes movilizaciones por parte de colectivos sociales de la capital. En concreto, el Consistorio ha aprobado la conmemoración de la efeméride, que la corporación municipal reconoce y agradece los esfuerzos y sacrificios realizados por las personas que plantaron cara al franquismo o el reconocimiento a la sensibilidad del concejal Rafael González Yáñez, promotor de una moción para que las autoridades del régimen franquista reconsiderase el cierre de la universidad. Por su parte, el Partido Popular ha presentado una enmienda de sustitución sobre que el Ayuntamiento conmemorará el cincuenta aniversario del inicio de la Transición. Y también, que valorará adherirse a las distintas acciones que la Universidad de Valladolid realice al respecto y que, de hecho, ya ha realizado en los últimos días. «Sin presencia de ningún miembro del equipo de Gobierno», han apuntado desde Toma la Palabra.

Presupuestos participativos

Las enmiendas no han sido aprobadas, y también han quedado fuera de la moción, con el voto en contra de PP y Vox, los últimos cuatro puntos propuestos por el Grupo Municipal Socialista. Aquí se recogían la celebración de una exposición, la instalación de una placa conmemorativa en el antiguo Hospital Provincial de Valladolid, o que la programación de la sección de Tiempo de Historia de la Seminci incluya un ciclo de documentales y películas que aborden el contexto social. El debate para aprobar la moción ha estado marcado por la condena expresa de los grupos políticos a la dictadura franquista, a excepción de Vox. «Se les ha dado la oportunidad de hacerlo, si no lo hacen son unos recalcitrantes franquistas. Esto es con lo que gobierna el Partido Popular en este Ayuntamiento», ha recalcado Pedro Herrero. «¿Condena usted la dictadura de Stalin?, lecciones las justas», ha respondido Irene Carvajal. Y añade Carnero. «Con quien no me sentaré nunca a comer es con Bildu».

La sesión plenaria ha sido interrumpida en un momento, cuando comenzaba el apartado sobre una moción de Vox referente a la plantilla de la Policía Nacional en la capital, por los miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid. En concreto, por la no inclusión de las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos de 2023 en las cuentas de 2025. Desde la balconada del salón de plenos, varios vecinos de la ciudad han portado pancartas donde se podía leer «no son ocurrencias, es participación». Sobre esta moción de Vox, el pleno ha aprobado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la dotación de agentes de la Policía Nacional en Valladolid atienda a las necesidades de seguridad de la ciudadanía. En su defensa, Irene Carvajal ha asegurado que en los últimos meses se ha observado un incremento en determinados delitos y problemas de convivencia en «diversas zonas de la ciudad».

Valladolid añadirá este año cincuenta nuevos agentes a la plantilla de la Policía Municipal.

Unas palabras que han criticado desde el Grupo Municipal Socialista. «Es un intento de intentar vincular la inmigración con la delincuencia», ha apuntado Alberto Palomino. Y añade Jonathan Racionero, de Toma la Palabra. «Para ustedes, Valladolid es una ciudad insegura. Pero actualmente es la cuarta más segura de España. Los datos desmienten su discurso alarmista y xenófobo, solo quieren traer la idea de que los ciudadanos pasean por unas calles inseguras». Además, el concejal del Partido Popular, Francisco Blanco, ha recordado que este año se añadirán cincuenta agentes nuevos a la plantilla de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento también ha aprobado mantener el estacionamiento disuasorio ubicado en los antiguos talleres de Renfe. Es decir, el aparcamiento que se abrió cuando comenzaron las obras en el túnel de Panaderos y que todavía permanece abierto en el margen de las vías en Delicias. «Disponer de este estacionamiento sirve para muchas estrategias en la ciudad y que los vecinos del barrio de Delicias mejoren su vida», ha defendido el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca. Con la aprobación, que ha salido adelante con el voto positivo de todos los grupos y la abstención de Toma la Palabra, el Consistorio solicitará a Renfe la prorroga del uso de los terrenos ubicados en la avenida de Segovia.