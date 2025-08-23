El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vivienda con la cocina integrada en el salón, en Valladolid. Rodrigo Ucero

Por qué cada vez hay menos cocinas en Valladolid: cuando la vitro está dentro del salón

Las nuevas promociones y numerosas reformas tienden a eliminarlas como espacio independiente dentro de la vivienda, alentadas por el cambio de hábitos de vida

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:02

Para cocinar este reportaje, hemos elaborado una receta con un puñado de preguntas. La primera: ¿De verdad hace falta cocina? O dicho de otra manera: ¿ ... Es necesario contar en casa con una habitación exclusiva y destinada a guisar, freír, hornear y cocer? La segunda: ¿Cuántos metros cuadrados hay que reservar al espacio donde se preparan comidas y cenas? La tercera: ¿Hay que sacrificar superficie de otras habitaciones para un cuarto que, según parece, cada vez se utiliza menos? Y para hacerlo de forma rápida (a lo 'fast food') se puede responder de forma fugaz, con pocas palabras, como si esto fuera el plato de un menú degustación: es verdad, la cocina como habitáculo independiente tiene hoy en día menos presencia en el hogar. Cada vez hay menos cocinas en Valladolid.

