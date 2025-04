Vecinos de Villaesper: «Nos sentimos dejados de la mano de Dios»

Villaesper es un pequeño pueblo terracampino que en 1975 se convirtió en núcleo urbano de Villabrágima, con 6 kilómetros por medio. A las afueras de ... la localidad se encuentran las ruinas de la que fue iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, un templo conocido en sus buenos tiempos como La Perla de Castilla. En el caserío destaca alguna casona noble dentro de una arquitectura de adobe. La pequeña iglesia moderna guarda algunas esculturas de interés como un San José con el Niño o la Virgen de la Esperanza.

Los 15 habitantes de la localidad llevan una vida más que tranquila, es el lugar donde quieren vivir, aunque con la preocupación del desinterés que sienten por parte del Ayuntamiento de Villabrágima respecto a problemas como la limpieza, la ausencia de contenedores para reciclar, el desbroce de malas hierbas con peligro de incendio en verano, la instalación de una marquesina para el transporte escolar de los dos niños que se acercan a centros escolares de Rioseco o la falta de presión en el agua.

También les preocupan la construcción de una pista para que puedan jugar los niños, el arreglo del grifo de la fuente del parque después de tres años, el arreglo de calles, la limpieza del desagüe y del alcantarillado, la mejora del alumbrado, la limpieza del acceso al cementerio (en el que se rodaron escenas de la película de Las ratas) o el mantenimiento de la iglesia, entre otras necesidades, que hace un año los vecinos hicieron llegar al Consistorio chivarro sin recibir contestación alguna y que recientemente han vuelto a remitir.

Una localidad en la que para viajar sólo existe el transporte a la demanda de la Diputación, aunque solo los miércoles y tan sólo a Medina de Rioseco. Para acceder a autobuses de transporte público hay que acercarse a Morales o Rioseco. Todavía hay quien se acuerda cuando se iba a estos pueblos en bicicleta o en carro. Para el consultorio médico, los vecinos se tienen que trasladar a Morales de Campos y a Villafrechós al Centro de Salud. En el pueblo no hay ningún culto religioso, excepto la misa de la fiesta del pueblo, la Virgen del Patrocinio, a pesar de tener una pequeña capilla, de la que han sabido que se ha renunciado a una subvención de la Diputación para su arreglo de la cubierta.

Reunidos en la sede de la Asociación La Perla de Castilla, que comparten con la Junta Agropecuaria Local, los vecinos, con abrigos al no haber calefacción, están de acuerdo en señalar que están olvidados de la mano de Dios, que cuando no hay fuerza de votos no hay fuerza para nada, que están abandonados. Lo único que piden es que les atiendan en las cosas pequeñas como un barrio más del pueblo, que si tienen las mismas obligaciones que los vecinos de Villabrágima, que tengan los mismos derechos. Una situación de desamparo que les ha llevado a pensar en solicitar volver a ser municipio con Ayuntamiento propio.