Obras para la ampliación del canal ferroviario sobre el río Esgueva. Alberto Mingueza

Valladolid

Vecinos de Pilarica protestan por las obras ferroviarias sobre el río Esgueva: «Las casas tiemblan, literalmente»

Los afectados reprochan que las intervenciones «avanzan sin transparencia ni diálogo» contra las reiteradas peticiones de reunión por parte de la asociación vecinal

Lorena Arias Duque

Pilarica

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:56

Para sumarse a las críticas contra la ampliación del entramado ferroviario sobre el río Esgueva, se formalizan las quejas de la Asociación de Vecinos de ... Pilarica, que van más allá de las molestias y el impacto medioambiental ocasionados por la intervención, y ponen por escrito el «profundo malestar y preocupación ante el silencio institucional del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid y de Adif AV, tras la solicitud formal para mantener reuniones informativas sobre las obras de construcción de la tercera vía ferroviaria que atraviesan la ciudad».

